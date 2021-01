Mike Pence no descarta aplicar l'esmena 25 si Donald Trump esdevé «més inestable»

El vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, segueix sense descartar la possibilitat d'invocar l'esmena 25 de la Constitució per cessar de les seves funcions el mandatari nord-americà, Donald Trump, si percep que el comportament del dirigent es devé encara «més inestable», segons van informar fonts pròximes a Pence a la cadena CNN.

Aquestes fonts van confirmar que l'opció, que Pence va contemplar inicialment després de l'assalt dels seguidors de Trump al Capitoli dimecres passat, encara segueix sense quedar descartada. No obstant això, el vicepresident ha expressat en privat la seva por al fet que aquesta declaració podria inflamar encara més la tensió al país.

En qualsevol cas, les fonts van assegurar que, almenys fins a la nit de dissabte, Pence porta sense parlar amb Trump des de l'assalt al Capitoli, on diversos dels assaltants van demanar l'execució sumària del vicepresident per negar-se a donar suport a les demandes del mandatari per revocar el resultat de les eleccions.

Per ara, la mateixa font propera al vicepresident va dir que Pence i els seus assessors esperen proporcionar un pont cap a la propera administració i fer tot el possible per ajudar l'equip del president electe, Joe Biden, a preparar-se per afrontar la pandèmia de coronavirus, i és per això que Pence assistirà a la investidura del líder demòcrata.

La invocació de l'esmena 25 requeriria que Pence i una majoria del gabinet votessin per destituir Trump del seu càrrec per la seva incapacitat per «complir amb els poders i deures del seu càrrec», un pas sense precedents.

Queda el problema dels terminis. Trump quedaria inhabilitat, però podria disputar la mesura amb una carta al Congrés. Pence i el gabinet tindrien quatre dies per rebatre la demanda abans d'una votació addicional que necessitaria una majoria absoluta de dos terços, generalment 67 senadors i 290 membres de la Cambra, que haurien de votar a favor de la seva destitució permanent.

Al president li queden deu dies de mandat i queda pendent el resultat de la sol·licitud de judici polític que presentaran els demòcrates avui, i que acusarà el president d'encoratjar la insurrecció.

Per altra banda, tres dels manifestants pro-Trump la imatge dels quals va donar la volta al món després de la seva violenta incursió dimecres al Capitoli, incloent l'home de la gorra amb banyes de bisó, han estat arrestats i acusats amb diversos càrrecs. Són Jake Angeli, i dos homes -entre ells un funcionari estatal- que van ser acusats en una cort federal.