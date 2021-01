Parler, la xarxa social dels seguidors de Trump a la qual es muda la dreta espanyola

Quan Twitter va tancar el compte de Donald Trump per incitar l'assalt al Capitoli la setmana passada, milers de seguidors del líder republicà van buscar una alternativa a la xarxa social de l'ocellet blau. I la van trobar: Parler. Aquesta plataforma, vetada ara per les grans empreses tecnològiques, ha sigut en els últims dies el lloc de trobada de l'extrema dreta americana, i comença a ser-ho de part de la dreta espanyola. Membres del PP, de Vox i de Cs van fer el salt a aquesta xarxa social durant el cap de setmana en protesta a la censura de Twitter. Tot i així, des d'aquest dilluns l'app no està en funcionament a causa de la negativa d'Amazon a allotjar les seves dades per incomplir reiteradament la seva normativa.

«Llibertat d'expressió sense violència i sense censura». Amb aquest eslògan, Parler va aconseguir atraure la setmana passada milers de fanàtics pro-Trump. Aquesta consigna que també va calar en diversos polítics de la dreta i la ultradreta espanyola que ràpidament van seguir l'estela de diferents membres del partit republicà dels EUA i van anunciar la seva presència en aquesta xarxa social creada el 2018. Un gest a tall de protesta pel tancament dels perfils de l'encara president americà a Twitter i Facebook.

Crida internacional

Entre els primers hi va haver els líders de Vox. Al llarg de dissabte passat, la formació liderada per Santiago Abascal va crear un perfil a Parler davant «els atacs» a la llibertat d'expressió que, afirma, s'estan produint a les xarxes socials. «¡No ens podran silenciar!», va sentenciar el mateix Abascal després d'obrir-se un perfil en aquesta plataforma seguint l'estela del portaveu parlamentari ultra, Iván Espinosa de los Monteros, i l'europarlamentari Hermann Tertsch.

A més, el líder de Vox va carregar durament contra Google i Apple per retirar Parler de les seves botigues d'aplicacions i contra Amazon per no allotjar les dades de l'app als seus servidors, cosa que ha provocat que la plataforma no estigui disponible. «Estem davant una amenaça global a les llibertats fonamentals», afirma. No obstant, Abascal evita assenyalar que la decisió d'aquestes empreses tecnològiques es deu al fet que aquesta xarxa social no té mecanismes per eliminar els missatges que inciten a la violència i a l'odi.

«Ja he començat a parlar amb diferents líders polítics internacionals, i continuaré fent-ho en els pròxims dies», va assegurar Abascal en el seu al·legat en favor de Parler. I va advertir que buscarà una aliança amb dirigents d'altres partits per protestar contra el tancament de l'aplicació.

«Comença la revolució»

Però els ultres no han sigut els únics que s'han deixat veure en aquesta plataforma base del trumpisme. La diputada popular i secretària general de Noves Generacions del PP Basc, Bea Fanjul, es va estrenar dissabte passat amb un missatge que ha causat polèmica després de l'assalt al Capitoli: «Comença la revolució». A la parlamentària basca s'hi van sumar el senador del PP per Cantàbria, Javier Puentes, que va denunciar a Twitter el final de la llibertat d'expressió en aquesta mateixa xarxa social.

A Cs també hi va haver qui va optar per engrossir les files de Parler. El portaveu taronja a les Corts Valencianes, Toni Cantó, va ser un dels primers a crear-se un usuari al costat de l'exportaveu de Ciutadans al Congrés, Juan Carlos Girauta, que va denunciar a Twitter la «censura ideològica» que, va dir, exerceixen les grans empreses tecnològiques a la xarxa de l'ocellet blau.