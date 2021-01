Set morts en l'incendi d'una residència d'ancians a Rússia

Set persones van morir dissabte a la nit en un incendi en una residència d'avis a Rússia, segons van assenyalar les autoritats. Els residents morts, quatre homes i tres dones, es trobaven postrats als seus llits.

Els seus cossos es van trobar mentre s'apagaven les flames al poble de Borosvky, que està situata la regió de Tyumen, radicada a uns 1.700 quilòmetres a l'est de Moscou, segons l'agència estatal TASS.

Segons les primeres conclusions dels investigadors, la propietària de la instal·lació en aquesta localitat va ser arrestada després d'escapar sense patir danys de l'edifici i està sent investigada per no ajudar els residents. Paral·lelament, n està clar que tingués permís per a acollir persones grans a la intal·lació. Els vídeos que es van divulgar a les xarxes socials mostren flames de diversos metres d'alt sortint de l'edifici i les causes del foc són incertes.