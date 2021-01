«Filomena» dona pas al gel

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va donar per finalitzat l'avís per l'episodi de neu d'aquest cap de setmana però va fer una crida a la prudència per l'onada de fred que assegura que ve. En roda de premsa, el conseller va explicar que es preveu una caiguda de les temperatures sobretot a la nit, que evitarà que es fongui la neu acumulada en molts punts del territori i que provocarà que apareguin plaques de gel. «Ens preocupa la combinació de neu, fred i gel», va dir Sàmper, que va demanar extremar la cura especialment en la conducció. Pel que fa a l'afectació escolar, 1.681 infants no van poder anar a escola per la cancel·lació del transport en municipis de 13 comarques del sud de Catalunya. Els Bombers van fer 376 actuacions en tot l'episodi.

Pel que fa al SEM, va fer 58 assistències en tot l'episodi. El conseller va remarcar que ahir es van atendre set persones per intoxicació per diòxid de carboni a la Bisbal de Falset. D'aquestes, dues van agafar l'alta voluntària i van ser traslladades a centres hospitalaris.

Com a incidència destacada durant la matinada, el conseller va fer referència a l'enfonsament del sostre d'una nau industrial de Falset. L'incident va tenir lloc la nit de diumenge a dilluns a causa de la neu. Segons Sàmper, una part del sostre va cedir i l'altra va quedar en estat molt ruïnós. No hi va haver ferits.

Sàmper va insistir que tot i que ja ha acabat l'episodi de neu no es pot abaixar la guàrdia perquè hi haurà una baixada de temperatures, especialment a la nit. Segons el conseller, en aquests punts, especialment en obagues, la neu no es fondrà i donarà pas a plaques de gel, i va demanar extremar precaucions per evitar caigudes. En el cas de la circulació, va recordar que el gel és «molt mal acompanyant» en la conducció i va alertar del risc d'accidents. «Hi haurà neu i fred per dies», va advertir.

El conseller d'Interior va confiar que l'afectació als subministraments elèctrics en diversos municipis de Catalunya es puguin restablir aquest migdia. Segons ha recordat, de moment hi ha 11 incidències que afecten 392 clients. El municipi amb més incidències és Capçanes, amb 298 clients afectats.

No ha passat ni un any des que el temporal Gloria tornés a posar en evidència la fragilitat extrema de la barra de Trabucador que un nou episodi de mal temps ha acabat esborrant pràcticament del mapa la meitat de l'istme. El temporal Filomena, que ha assotat també la costa del delta de l'Ebre, ha provocat mitja dotzena de trencaments, alguns de diversos centenars de metres d'amplada, on el mar penetra lliurement a l'interior de la badia dels Alfacs, desdibuixant totalment les obres d'emergència executades fa uns mesos. A escala estatal, el Ministeri de l'Interior va informar que encara hi havia 138 carreteres tallades al trànsit pel temporal.