Els lletrats del Congrés accepten que la cambra baixa puga investigar Joan Carles I per l'ús de les targetes 'black'

Els serveis jurídics del Congrés dels Diputats han acceptat que la Mesa admeti a tràmit la comissió d'investigació que van registrar Unides Podem i vuit partits més per obrir una investigació a Joan Carles I per l'ús de targetes opaques.

Segons l'informe que estudiarà dimecres la Mesa i que recull Europa Press, els lletrats són partidaris que l'escrit es qualifiqui i es traslladi a la Junta de Portaveus perquè eventualment s'inclogui en l'ordre del dia d'una pròxima sessió plenària.

És la primera vegada que els serveis jurídics del Congrés no informen en contra de tramitar una comissió d'investigació en relació amb el rei emèrit Joan Carles I.

Els lletrats especifiquen que si el ple ho aprova, aquesta comissió d'investigació elaborarà el seu propi pla de treball i decidirà sobre la celebració de les compareixences "sense que calgui predeterminar com s'han d'acordar".



El PSOE ho tornarà a impedir

El PSOE tornarà a impedir aquest dimecres la comissió d'investigació, malgrat que els serveis jurídics de la cambra baixa s'han mostrat a favor d'admetre aquesta iniciativa que lidera Unides Podem.

Segons han informat a Europa Press fonts socialistes, els seus representants a la Mesa del Congrés rebutjaran qualificar aquesta sol·licitud, que també signen ERC, Bildu, Més País, Compromís, CUP i BNG.

En aquest sentit, la creació d'aquesta comissió d'investigació no es podrà debatre en el ple del Congrés, tal com proposen els lletrats de la cambra baixa en un informe que, per primera vegada, avala investigar el rei emèrit.

Tant bon punt s'ha conegut l'informe, Unides Podem ha demanat als seus socis de govern que canviïn de posició perquè el Congrés investigui Joan Carles I per l'ús de targetes opaques.

Però el PSOE ha decidit que no seguirà el criteri dels lletrats i hi tornarà a votar en contra tal com ha fet fins avui amb altres iniciatives semblants coincidint amb el PP i Vox.