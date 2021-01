Enxampen Johnson anant amb bici lluny de casa seva

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha tornat a ser el centre de les crítiques a les últimes hores. En aquesta ocasió és per haver estat vist anant amb bicicleta lluny de la seva residència a Londres, tot i que es demana a la població que faci exercicis a prop de casa com a part de les mesures de l'actual confinament a Anglaterra.

Els diaris van assenyalar ahir que el cap de Govern va ser vist diumenge a la tarda amb casc, mascareta i muntant amb bicicleta al parc olímpic, a l'est de Londres i a uns 11 quilòmetres de la seva residència oficial, al 10 de Downing Street. Si bé les regles sobre el confinament són ambigües, es demana a la gent que limiti els seus exercicis físics -com sortir a córrer, fer una caminada o anar en bicicleta- a la seva àrea «local». La residència de Downing Street no va voler pronunciar-se sobre el passeig que va fer el polític diumenge a la tarda.