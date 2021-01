Espanya registra 38.869 nous positius per covid-19 i 195 noves morts

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dimecres de 38.869 nous positius per covid-19, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 2.176.089 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 195 persones i ja són 52.878 els morts per la pandèmia a Espanya. Catalunya encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 21.862 casos, seguida de Madrid amb 21.011. Més avall es troben Andalusia (18.451) i el País Valencià (13.553). Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 438.535 casos. Just després se situa Catalunya amb 413.332 casos confirmats i Andalusia amb una xifra de 294.474 casos.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 3.829, seguida de Catalunya amb 2.897 i Castella i Lleó amb 2.012. Extremadura (1.148), Galícia (1.141) i Andalusia (1.125) segueixen les tres primeres.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 52.878 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 195 més que dimarts. Segons l'informe del Ministeri, 735 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, 203 s'han produït al País Valencià, 75 a Andalusia, 64 a Castella i Lleó, 57 a Extremadura, 52 a l'Aragó, 50 a Galícia i 41 a Catalunya.

Des de l'inici de la pandèmia 222.043 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 19.236 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 3.732 hospitalitzats, 310 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 55.215 i 3.923 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 94 persones, 15 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 31.760 hospitalitzats (2.556 a l'UCI) i 271 en els darrers 7 dies (15 a l'UCI).

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 18.215 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 14,64% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 4.170 persones hospitalitzades per covid-19, el 16,66% de llits. També hi ha 2.744 ingressos en UCI a l'Estat, un 27,76% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 579, el 41,68%% del total. Això vol dir que 4 de cada 10 llits d'UCI del Principat estan ocupats ara com ara per malalts de covid-19.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 2.493 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.811 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, al País Valencià n'hi ha hagut 520. A Catalunya n'hi ha hagut 467 i a Madrid 386.



Campanya de vacunació

D'altra banda, de les 1.103.700 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNtech que el govern ha entregat a les comunitats autònomes fins a aquest 13 de gener se n'han administrat fins ara 581.638, que representen un 52,7% del total.

En el cas de Catalunya de les 180.020 dosis rebudes, fins ara se n'han subministrat 92.133, el 51,2% del total. La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (209.520) i fins ara n'ha administrat el 52,4% (109.831). La Comunitat que ha administrat un percentatge major de vacunes és Melilla, que ja ha gastat les 1.005 dosis que ha rebut fins ara. La segueixen Ceuta amb el 81,6% (820 de 1.005), el País Valencià (70.870 de 91.450, el 77,5%), Astúries (25.278 de 35.420, el 71,4%) i Galícia (37.745 de 56.080, el 67,3%). A Madrid n'han rebut 147.540 i n'han administrat 49.228, el 33,4%. És la Comunitat Autònoma que ha vaccinat menys població fins ara, tot i que a poca distància de les Illes Balears on s'han administrat 4.931 dosis de les 12.840 que han rebut fins ara, el 38,4%.

