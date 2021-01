Holanda confisca entrepans als camioners britànics com a conseqüència del Brexit

Holanda ha començat a aplicar de manera rigorosa el Brexit. I els primers a notar-ho han estat els camioners britànics que arriben via ferri a la terminal de Hook. Aquí, funcionaris de duanes els confisquen els entrepans de pernil i formatge que porten per al seu consum personal, segons va publicar The Guardian, recollint unes imatges de la televisió holandesa en què es veu els funcionaris inspeccionant els camions britànics i confiscant, entre disculpes, els entrepans que els camioners porten per menjar. L'acord del Brexit signat entre la UE i el Regne Unit prohibeix l'entrada a qualsevol país de la UE d'importacions personals de productes carnis o lactis.

«Ja no se us permet entrar certs aliments a Europa, com carn, fruita, verdura, peix, aquestes coses», li diu un funcionari de duanes a un perplex camioner. Aquest pregunta llavors si pot quedar-se amb el pa. «No, tot serà confiscat. Benvingut al Brexit, senyor, ho sento», replica l'agent.

L'1 de gener d'aquest 2021, després de la fi del període de transició del Brexit, va entrar en vigor la normativa segons la qual no poden entrar a la Unió Europea productes d'origen animal com els que contenen carn o lactis. El Departament holandès de Medi Ambient, Alimentació i Agricultura (Defra) ha començat a advertir els viatgers procedents del Regne Unit que han de «fer servir, consumir o desprendre's» d'aquests productes prohibits abans d'arribar a la frontera. A la terminal de ferris de Hook, les autoritats han penjat cartells amb imatges d'aliments diversos amb l'avís «des de l'1 de gener, no pot entrar menjar procedent del Regne Unit».

Taronges, cereals per esmorzar, sucs, filets de pollastre, llaunes de tonyina, llet o talls de gall dindi són només alguns dels productes que els agents de duanes de Països Baixos han confiscat aquestes setmanes a la terminal als conductors que intentaven creuar el port de Rotterdam cap a territori europeu des del Regne Unit. Molts conductors segueixen viatjant com sempre des de territori britànic amb entrepans per al camí, però s'obliden de les duanes i queden afectats per lleis que s'apliquen a tercers països, normes que s'apliquen també a, per exemple, Colòmbia o Moçambic: les de països no europeus, amb regles i controls específics.

Des de Duanes, el portaveu Roul Velleman explica que «encara hi ha molta gent que no sap què està exactament prohibit, però el problema està en la manca d'informació per part del Regne Unit, és incompleta i no està gaire ben explicada», i insta Londres a «informar els seus ciutadans».