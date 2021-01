L'FBI alerta de possibles «protestes armades» dels seguidors de Trump

L'FBI va alertar la resta d'autoritats i agències federals de la possibilitat de «protestes armades» a les diferents capitals estatals durant els dies previs a la imminent presa de possessió del president electe, Joe Biden, el 20 de gener a l'escalinata del Capitoli a Washington.

El document, que recopila informació de diverses agències federals, com els departaments de Defensa, el d'Alcohol, Tabac, Armes de Foc i Explosius (ATF), o de Control de Drogues (DEA), s'ha fet ressò de la crida d'un grup d'extrema dreta que en els últims dies està promovent un nou «assalt» en cas que el president, Donald Trump, sigui destituït abans de la possessió de Biden.

«Aquest grup identificat també planeja assaltar les oficines governamentals, fins i tot al Districte de Columbia i a tots els estats, independentment de si els estats van certificar els vots electorals per Biden o Trump, el 20 de gener», assenyala el butlletí, publicat en un primer moment per la cadena ABC. L'FBI també va revelar que disposa d'informació relacionada amb «diverses amenaces», no només sobre Biden abans de la seva investidura presidencial, sinó també sobre la vicepresidenta electa, Kamala Harris, i la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi.

L'informe de l'FBI s'ha fet públic, mentre s'intensifiquen les mesures de seguretat per evitar episodis com el viscut el passat 6 de gener, en què van morir sis persones, entre elles dos agents de la oolicía de Capitoli.

L'alcaldessa de Washington, Muriel Bowser, havia demanat dilluns al Departament de Seguretat Nacional reforçar la seguretat al voltant del Capitoli de cara a la sessió d'investidura, a més de sol·licitar que l'FBI presentés «un dossier sobre possibles amenaces i informació d'Intel·ligència de forma diària» fins al proper 24 de gener.

«Tinc por per la nostra democràcia perquè tenim faccions molt extremes al nostre país que estan armades i són perilloses. El trumpisme no morirà el 20 de gener», va alertar Bowser, qui ja va emetre fa dies una ordre per estendre l'estat d'emergència i el toc de queda a Washington durant 15 dies més.

La suposada incitació a la violència per part de Trump s'ha traduït en un augment de la pressió perquè abandoni el càrrec abans de la cerimònia d'investidura. A més ha propiciat l'obertura d'un judici polític en contra seu per «incitar a la insurrecció».

L'encara president nord-americà va demanar calma a només un dia del debat i votació del seu judici polític. Després d'expressar el seu malestar pel procés al qual serà sotmès avui, el magnat va assegurarque no vol «violència». «Han analitzat el meu discurs, les meves paraules i el meu paràgraf final, la meva pregària final, i tots van pensar que era totalment apropiat», va dirTrump

El multimilionari republicà podria convertir-se en el primer president nord-americà que és sotmès a dos judicis polítics al Congrés avui, quan la Cambra de Representants examinarà l'acte d'acusació i hauria de votar el mateix dia. Abans d'això, la presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi volia que s'aprovés una resolució al Congrés per instar el vicepresident, Mike Pence, a invocar l'esmena 25 de la Constitució per destituir Trump , i en cas contrari s'iniciarà el procés legislatiu de cara a obrir un judici polític al mandatari.

El president sortint va considerar «absolutament ridícul» que se li vulgui obrir un altre judici polític al Congrés per l'assalt al Capitoli de dimecres passat i va assenyalar que això li està causant «un gran enuig». Segons Trump, aquest procés forma part de la «caça de bruixes» contra ell i va advertir que provocarà un «enorme enuig». Trump va carregartambé contra gegants de les xarxes socials com Twitter i Facebook després del tancament dels seus comptes. «Van cometre un error catastròfic» en suspendre els seus comptes acusant-lo d'incitar a la violència, ha assegurat. «Estan dividint i estan mostrant una cosa que he estat predient durant molt temps», va dir Trump als periodistes abans de pujar a l'Air Force One per anar cap a Texas. Davant la pregunta de si pensa dimitir, com ha sol·licitat l'oposició demòcrata, Trump va evitar donar una resposta directa. «No volem violència», va afirmar.