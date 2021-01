Merkel augura un confinament estricte a Alemanya fins al mes d'abril

La cancellera alemanya, Angela Merkel, augura que el confinament estricte en què es troba el país per la covid-19 es prolongarà fins a principis d'abril. Així ho va fer saber la líder política a companys del seu partit en una reunió celebrada dilluns, segons va informar el diari Bild citant fonts presents a la reunió.

«Si no aconseguim parar la variant britànica del virus, llavors multiplicarem per 10 el nombre de casos per Setmana Santa. Necessitem encara entre 8 o 10 setmanes més de mesures estrictes», va argumentar Merkel a la reunió citada pel rotatiu alemany.

Alemanya va començar dilluns una fase encara més estricta del seu segon confinament, amb la incertesa sobre la seva durada, la por a les conseqüències econòmiques i les creixents tensions per la seva aplicació entre el Govern central i els lander. Almenys fins a final de mes els col·legis romandran tancats -igual que l'oci, la cultura, la gastronomia i els comerços no essencials- i els residents dels districtes que tenen una major incidència, amb més de 200 casos per cada 100.000 habitants, no poden allunyar-se més de 15 quilòmetres de la seva localitat.

Aquestes van ser algunes de les mesures acordades per la cancellera i els líders dels 16 estats federats el passat 5 de gener, a més de limitar les reunions privades als convivents més una persona de fora del domicili.