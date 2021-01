Mínimes de -25 graus dificulten la tornada a la normalitat

Diverses persones ajuden una dona caiguda a terra com a conseqüència de la neu.

Diverses persones ajuden una dona caiguda a terra com a conseqüència de la neu. efe

Una onada de fred amb mínimes històriques, que van arribar en alguns punts de l'interior de la Península fins als 25 graus sota zero, va complicar ahir i ho farà en els propers dies, la recuperació de la normalitat després de les intenses nevades que va deixar la borrasca Filomena. La matinada d'ahir va ser una de les més gèlides des que es tenen registres, especialment en algunes zones de l'interior com l'anomenat «triangle del fred», entre les províncies de Terol i Guadalajara.

La localitat de Bello (Terol) va marcar de matinada la temperatura més freda d'Espanya, amb -25,4 graus a dos quarts de cinc de la matinada, mentre que al municipi de Molina de Aragón (Guadalajara) es va viure la nit més freda des de 1963, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), amb mínimes de -25,2 graus.

Altres localitats amb temperatures excepcionalment baixes van ser les de Terol de Santa Eulàlia del Campo (-23), Calamocha (-21,3) i Terol capital (-21), la saragossana de Daroca (-18,5) i Alhama d'Aragó (Guadalajara, -18).

Aquesta situació de fred intens es va produir gràcies a l'anticicló situat sobre Espanya i que va suposar cel clar i vent en calma tot i que la borrasca Filomena es va allunyar ja cap a l'est, segons Aemet.

Les temperatures van continuar registrant valors molt baixos fins i tot en les hores centrals del dia i les gelades van contribuir a convertir en gel la neu que encara està de forma abundant a terra de més de mitja Espanya després del pas de la borrasca.

Aquests registres són excepcionalment baixos, tot i que no constitueixen rècords absoluts. Tenint en compte les sèries històriques d'Aemet, les localitats de Terol de Calamocha i Fuentes Claras posseeixen el rècord de temperatura mínima més baixa en un lloc habitat a Espanya, el 17 de desembre de 1963 amb 30 graus sota zero.

Les temperatures mínimes registrades de matinada es troben entre el 5% més baixes del període de referència, segons el portaveu de l'Aemet, Rubén del Campo, que va assenyalar que «és molt poc habitual» que en una extensió tan gran es donin temperatures tan extremadament baixes.

Madrid, per exemple, va viure la seva jornada més freda en quatre dècades, amb -7,3 graus recollits al parc de Retiro, només comparable a un altre valor similar registrat el 1981, mentre que a la localitat d'Arganda de Rey, al sud-est de la comunitat, a dos quarts de vuit del matí el mercuri marcava -15,8 graus.

A més, vuit estacions ubicades a capitals de província van baixar dels 10 graus sota zero, segons el portaveu de l'Agència: al costat de Toledo, Terol i voltants de Madrid, les d'Àvila, Conca, Albacete, Salamanca i Guadalajara.

Del Campo va assenyalar que quan la neu del dia rep la llum del sol reflecteix la totalitat d'aquesta llum i no absorbeix gairebé res del calor, i això fa que durant la nit el refredament de terra sigui «molt, molt intens».

Per part seva, el delegat del Govern a Madrid, José Manuel Franco, va admetre que «potser no estàvem prou preparats» davant la gran nevada d'aquest cap de setmana, però va apuntar que «ningú esperava aquesta dimensió de la borrasca». «La millor lliçó de la borrasca i la pandèmia és la necessitat de tenir bons serveis públics i reforçar-los», va assegurar.

En una entrevista a La Sexta, va apuntar com a dada que només el dissabte i diumenge a la regió madrilenya es va escampar un 30 per cent de la sal que es reparteix a tot Espanya en un any normal. «El Ministeri va estar a l'altura de les circumstàncies però aquesta magnitud de la nevada ningú se l'esperava», va explicar.

Així les coses, Franco va manifestar que la millor lliçó que treu de la borrasca Filomena, però també de tots aquests mesos de pandèmia de coronavirus, és «la necessitat de tenir bons serveis públics i reforçar-los», i fer compatibles aquests serveis públics amb la responsabilitat individual. Franco ha destacat el paper de la Unitat Militar d'Emergències durant la gran nevada.