El Congrés dels EUA aprova un històric segon judici polític a Donald Trump

Els Estats Units segueixen escrivint a ritme de vertigen capítols en una de les més fosques sagues, que després de quatre anys de presidència de Donald Trump ha portat la seva democràcia a la vora de l'abisme, un precipici del qual encara no es pot dir que estigui fora de perill. Ahir, just una setmana després que una torba arengada pel republicà assaltés violentament el Capitoli, una setmana abans que el demòcrata Joe Biden prengui possessió en una inauguració sobre la qual penja l'amenaça de més violència, la cambra baixa va aprovar amb 232 vots a favor i 197 en contra convertir Trump en el primer mandatari sotmès dues vegades a un judici polític.

Un dia després que el vicepresident, Mike Pence, es negués a invocar l'Esmena 25 per incapacitar Trump, va entrar en el rècord històric la «incitació a la insurrecció» com a únic article redactat en forma de càrrec per al judici polític contra el president. En aquest cas, i a diferència del primer judici polític, 10 republicans van votar a favor d'imputar-lo. I ara s'obre el dubte de quants estaran disposats a condemnar-lo al Senat, on s'ha de celebrar el judici polític. En el primer només Mitt Romney va votar per aquesta condemna en un dels dos càrrecs que afrontava llavors.

Caldrà esperar per respondre a aquesta pregunta. Segons va fer saber l'oficina de Mitch McConnell, líder republicà de la cambra alta, a la del demòcrata Chuck Schumer, que li donarà el relleu com a líder quan els demòcrates assumeixin el control, aquest procés no començarà immediatament i pot ser que tampoc abans del traspàs de poders. I encara que el mateix McConnell ha expressat en privat, segons The New York Times, la seva satisfacció amb el judici polític en veure'l com una forma de fer fora Trump i el seu poder del Partit Republicà i en públic ha deixat oberta la possibilitat de votar contra el mandatari, no està clar si s'arribarà als 17 vots republicans necessaris per aconseguir la majoria de dos terços de la cambra requerits per la condemna.

Enmig del debat del seu històric segon judici polític, Trump va emetre un comunicat fent una crida contra la violència. «Davant informacions de més manifestacions insto al fet que no hi hagi violència, no es trenqui la llei i no hi hagi vandalisme de cap tipus», va dir, tot demanant a «tots els americans» que ajudin a relaxar tensions i calmar els ànims.