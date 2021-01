Dos alcaldes d'Alacant, matrimoni i del PSOE, es vacunen perquè "sobraven dosi"

Els alcaldes del Verger i Els Poblets (Alacant), els socialistes Ximo Coll i Carolina Vives, ja s'han vacunat contra la COVID malgrat no ser sanitaris, no estar en un geriàtric, ni formar part de cap grup de risc prioritari.

Els primers edils del PSPV es van posar la primera dosi divendres passat a les 15.30 hores en els centres de salut. Així ho ha confirmat aquest dijous l'alcalde Ximo Coll a aquest diari després de la pressió exercida pels portaveus municipals de PP i Compromís. A més, l'alcalde ha informat que s'han vacunat el cap de la Policia Local del Verger i diferents policies i guàrdies civils dels dos municipis.

Ximo Coll, en declaracions a aquest mitjà, ha destacat la necessitat de vacunar-se per la quantitat de gent que rep cada dia: "Jo sóc l'alcalde i des de març que va entrar el virus no he deixat d'atendre gent. Porto les àrees de Serveis Socials i Sanitat i cada dia vaig al centre de salut a veure com està la situació, estic en relació constantment".

Tal com ha afegit, divendres passat la directora del centre de salut el va avisar que sobraven set dosis, malgrat que les persones grans del geriàtric encara no han rebut la immunització. "La vacuna no l'he demanat en cap moment", admetia l'alcalde.