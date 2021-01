Espanya registra 35.878 nous positius per covid-19 i 201 noves morts

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dijous de 35.878 nous positius per covid-19, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 2.211.967 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 201 persones i ja són 53.079 els morts per la pandèmia a Espanya. Madrid encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 24.817 casos, seguida de Catalunya amb 24.786. Més avall es troben Andalusia (22.269) i el País Valencià (15.802). Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 443.790 casos. Just després se situa Catalunya amb 419.486 casos confirmats i Andalusia amb una xifra de 300.235 casos.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 4.633, més del doble que la següent, Catalunya, amb 2.288. A Castella i Lleó se n'han registrat 2.109, per 1.183 a Galícia i 1.179 a Extremadura.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 53.079 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 201 més que dimecres. Segons l'informe del Ministeri, 774 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, 218 s'han produït al País Valencià, 80 a Andalusia, 67 a Extremadura, 62 a Castella i Lleó, 58 a Catalunya i 52 a l'Aragó.

Des de l'inici de la pandèmia 223.491 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 19.372 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 4.190 hospitalitzats, 330 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 55.315 i 3.928 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 122 persones, 13 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 31.969 hospitalitzats (2.577 a l'UCI) i 303 en els darrers 7 dies (17 a l'UCI).

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 18.924 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 15,14% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 4.183 persones hospitalitzades per covid-19, el 16,62% de llits. També hi ha 2.849 ingressos en UCI a l'Estat, un 28,46% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 579, el 41,84% del total. Això vol dir que 4 de cada 10 llits d'UCI del Principat estan ocupats ara com ara per malalts de covid-19.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 2.700 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.949 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 419, al País Valencià 379 i a Madrid 324.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus