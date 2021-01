El Govern accelera la reforma per limitar el poder del CGPJ

La Taula del Congrés, amb la majoria de PSOE i Unides Podem, ha decidit tramitar pel procediment d'urgència la reforma de la llei orgànica del poder judicial destinada a impedir que el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), quan tingui el seu mandat caducat, com passa ara, pugui realitzar nomenaments. La modificació legal va ser proposada el passat desmbre pels dos socis que dirigeixen el Govern.

L'òrgan que dirigeix ??els treballs dels 350 diputats, en què també estan representats PP i Vox, va rebutjar ahir sol·licitar informes sobre la proposició de llei d'aquesta reforma al mateix CGPJ i al Consell d'Europa, com havien reclamat la institució dels jutges i el partit de Pablo Casado.

La tramitació per la via d'urgència implica reduir tots els terminis a la meitat, una decisió que correspon a la Mesa de la Cambra, on els socis de Govern han pogut tirar-la endavant perquè tenen majoria. PSOE i Unides Podem, a més, han aconseguit el suport d'altres grups en aquesta reforma. La Taula ha fixat un termini d'esmenes a la proposició de llei de vuit dies hàbils.

Els grups que s'oposen a la reforma tenen una segona oportunitat per intentar frenar-la o al menys dilatar el seu debat presentant una esmena de totalitat amb text alternatiu, el que obligaria a celebrar un nou debat al Ple, ja al febrer, abans de remetre el text a la Comissió de Justícia.