El líder opositor Alekséi Navalni té previst tornar diumenge a Rússia

Alekséi Navalni, el principal líder de l'oposició a Rússia, va anunciar ahir que tornarà al seu país diumenge que ve des de Berlín, on ha rebut en els últims mesos tractament hospitalari després de ser enverinat amb Novichok, un agent tòxic militar concebut a l'era soviètica, durant una gira per Sibèria a l'estiu.

«La qüestió de tornar o no mai me l'he plantejat, perquè mai me'n vaig anar; vaig arribar a Alemanya, en un llit de cures intensives, per una sola raó: van intentar matar-me», va recordar el blocaire anticorrupció en un vídeo difós a Instagram. «Diumenge 17, en un vol de Pobeda torno a casa; veniu a rebre'm», va concloure. El vol té prevista la seva arribada a Vnúkovo, un dels quatre aeroports de Moscou, cap a dos quarts de vuit del vespre.

Durant la seva absència, les autoritats judicials russes han llançat noves acusacions contra ell, i amenacen de detenir-lo tan bon punt trepitgi territori rus. De fet, dimarts el Tribunal de Moscou va informar de l'existència d'una demanda presentada per les autoritats carceràries que exigeix l'«anul·lació de la llibertat condicional» i que compleixi a la presó la pena de tres anys i mig dictada el 2014 per la justícia russa com a culpable d'un desviament milionari de diners, encara que el Tribunal Europeu de Drets Humans va determinar posteriorment que l'opositor no havia tingut un judici just.