Nou rècord de morts al Regne Unit per COVID-19 en un sol dia

El Regne Unit va registrar ahir 1.564 nous morts per coronavirus, el més gran balanç diari comptabilitzat al país des de l'inici de la pandèmia, segons dades del Ministeri de Sanitat. En les últimes 24 hores es van detectar 47.425 contagis en aquest país, uns 2.000 més que dimarts, però per sota del rècord de 68.053 infeccions que es van comunicar el passat 8 de gener, el que indica que les últimes dràstiques mesures preses pel Govern per contenir els contagis han començat a donar resultat.

Enfrontat a una onada imparable de contagis des del descobriment al desembre d'una nova soca del virus aparentment molt més transmissible, tot el Regne Unit es troba confinat per tercera vegada, encara que des de dates diferents en funció de les regions.

Malgrat aquesta xifra menor pel que fa a infeccions diàries, el primer ministre britànic, Boris Johnson, va notificar que actualment hi ha 32.000 pacients ingressats pel COVID-19 als hospitals, aproximadament un 70% més que durant el pic del primer brot en el mes d'abril de l'any passat.

Johnson va advertir del perill que es produeixi un col·lapse a les unitats de cures intensives dels centres hospitalaris. «Els treballadors del sistema sanitari estan lluitant molt dur per contenir la pandèmia després de mesos i mesos de treballar al màxim rendiment. La tensió és colossal», va afegir Johnson.

Un total de 84.767 persones han mort fins ara al Regne Unit pel coronavirus, segons les xifres oficials del Govern britànic, que només inclouen aquells malalts que van morir en un període de 28 dies després d'haver donat positiu en un test.

Per part seva, a partir de divendres, i en principi durant un mes, Portugal tornarà a un confinament general similar al que va viure la passada primavera, encara que aquesta vegada mantindrà tots els centres educatius oberts, per combatre la tercera onada de la pandèmia de COVID-19

La mesura, que s'ha anat avançant des de fa una setmana, va ser aprovada ahir en consell de ministres i anunciada en roda de premsa pel primer ministre lusità, António Costa, davant d'una tercera onada que ha disparat la pandèmia a Portugal, que ahir va superar el mig milió de casos.

«La regla és simple: cada un de nosaltres ha de quedar-se a casa», va insistir Costa, que va lamentar que Portugal torni «on era a l'abril».

Els portuguesos hauran de romandre a casa excepte per a activitats essencials com treballar, comprar aliments o medicaments, acudir al metge, assistir a gent gran o fer petites passejades o esport a l'aire lliure.

A aquestes excepcions s'afegirà el proper dia 24 de gener la llibertat de moviments per a acudir a votar a les eleccions presidencials.