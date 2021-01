Parler, la xarxa social que s'ha convertit en el nou altaveu ultra

«La nostra gent té armes, és hora d'utilitzar-les!». Missatges com aquest estarien prohibits a totes les xarxes socials. Però no a Parler, que acull i protegeix l'extrema dreta i a la qual el president nord-americà Donald Trump va demanar als seus seguidors migrar després de ser suspès de les altres plataformes per encoratjar els assaltants del Capitoli.

Aquesta última setmana ha estat una muntanya russa per a l'aplicació, que ha passat de ser un espai relativament marginal a convertir-se en escenari d'un gran debat sobre la llibertat d'expressió. Després de la crida del president dels EUA, Parler es va convertir en un fenomen social amb centenars de milers de descàrregues, arribant als 15 milions d'usuaris. Però poc després la proliferació a la plataforma de missatges violents va portar Apple i Google a retirar-la de les seves botigues digitals i Amazon a deixar de prestar-li el seu servei d'allotjament web, el que ha causat la seva desconnexió temporal.

A Espanya, dirigents de Vox han tornat a mimetitzar els gestos del seu referent nord-americà en replicar aquesta retòrica insurreccionista i demanar als seus seguidors que es traslladin a Parler, un èxode digital que també han defensat diputats del Partit Popular i Ciutadans com Bea Fanjul i Toni Cantó. Però, què hi ha darrere d'aquesta plataforma que ara defensen?

Els impulsors de Parler -que pretén ser una alternativa a Twitter- han volgut definir l'aplicació com un baluard de la llibertat d'expressió, ja que de cara a la galeria rebutgen moderar continguts. No obstant això, la plataforma també ha bloquejat i suspès comptes quan ha volgut. La seva permissivitat ha servit per intentar amagar que s'ha convertit en un refugi per a grups supremacistes i neonazis, en el qual es permet la instigació a la violència i abocar tota mena de conspiració, així com comentaris racistes, misògins o antisemites. Investigadors han destapat que a la xarxa social hi ha milers de comptes replicant aquests missatges, alguns fins i tot demanant assassinar policies durant la presa de possessió presidencial de Joe Biden, el dia 20.

La decisió d'Amazon, Google i Apple de deixar de prestar servei a Parler per la proliferació de crides impunes a la violència ha convertit la plataforma en una màrtir de l'extrema dreta nord-americana, que parla d'una caça de bruixes.