Espanya paga els sous i els viatges dels 3 assistents del rei emèrit a Abu Dhabi

Espanya paga els assistents dels quals disposa Joan Carles I als Emirats Àrabs Units, on va viatjar a l'agost acorralat per l'ombra de la seva fortuna opaca. Des de fa cinc mesos, el rei emèrit resideix a Abu Dhabi, on se l'ha pogut veure molt desmillorat i on rep l'auxili de tres ajudants de cambra. No obstant això, la factura d'aquesta escorta personal va a compte de l'erari públic espanyol, segons va revelar eldiario.es.

Aquest diari digital va publicar que els sous i els viatges d'aquests tres empleats de lliure designació -que roten cada mes- van a compte de Patrimoni Nacional, un organisme que depèn del Ministeri de Presidència que dirigeix Carmen Calvo.

Les tasques d'assistència al pare de Felip VI s'organitzen per torns, i aquests empleats eventuals es desplacen entre Espanya i el país asiàtic facturant a Viatges El Corte Inglés. A més de les nòmines, els rebuts d'aquests bitllets d'anada i tornada entre Madrid i Abu Dhabi per al seguici de l'excap d'Estat frega els 4.000 euros, i això sense computar allotjament i dietes.

«S'han pagat factures a través de la delegació del Pardo de Patrimoni Nacional», van afirmar fonts de Patrimoni, organisme dirigit des de febrer per la socialista Llanos Castellanos. Aquesta institució, que s'encarrega de la gestió del patrimoni històric-artístic de país, no té atribucions -ni per llei ni per reglament- que al·ludeixin a l'assistència de la prefectura de l'Estat. Des de Casa Reial, l'explicació és aquesta: res «es realitza fora del que són les normes legals. Hi ha unes normes estrictes pel que fa al personal i les seves comissions de servei».

A més, fonts del Govern també van defensar que Joan Carles I no va deixar de disposar mai dels seus 3 ajudants de cambra després de la seva abdicació el 2014, «d'acord amb el que preveu la legislació vigent», i van explicar que Patrimoni Nacional es fa càrrec de les seves nòmines a petició de la Casa Reial.

Segons va explicar el ministre de Justícia, no és necessari «esquinçar-se les vestidures per aquest tipus de coses». En una entrevista a TVE, Juan Carlos Campo va destacar que la Monarquia està fent un esforç permanent de donar transparència i visibilitat a les despeses de la Corona». Unes paraules que no van agradar Unides Podem, que van criticar que, a més de pagar els «capritxos» del rei, el PSOE s'oposi a indagar les seves finances, en relació a la negativa dels socialistes a tramitar una comissió d'investigació al Congrés sobre l'ús de targetes opaques per part de l'emèrit entre 2016 i 2018.

Socialistes i morats porten mesos enfrontats per la monarquia. Dimecres, la vicepresidenta primera el Govern, Carmen Calvo, rebutjava retirar-li la seva condició honorífica de Rei, com ja va assenyalar el Govern en una resposta escrita al senador de Compromís Carles Mulet, i que s'obri una comissió d'investigació al Congrés, com demana Unides Podem. «El que ha d'estar funcionant són les vies que hi ha obertes a la justícia perquè la resta no és una funció que pugui complir la cambra. Ho diu una sentència del Tribunal Constitucional», tancava.

D'aquesta manera, justificava que el PSOE hagi vetat la creació de la comissió d'investigació, tot i que ara els lletrats de Congrés sí que s'hi han posicionat a favor. «No canviarem de posició, aquí som un partit que compleix i respecta la Constitució en els seus termes», afirmava.

La secretària d'Estat per a l'Agenda 2030, Ione Belarra, va ser l'encarregada de donar la rèplica als seus socis. «No s'entén i és important que puguin revisar la seva posició», va sentenciar la dirigent d'Unides Podem, que dimecres passat ja va protagonitzar un dur xoc amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la comissió d'investigació. Encara que Belarra va insistir que és «realment decebedora» la posició del PSOE, va rebaixar la tensió i va assegurar que «en cap cas el Govern està en qüestió» i que seguiran treballant «mà a mà».

Hores abans, els morats ja havien criticat que Patrimoni Nacional pagui «la luxosa vida del rei fugit». A través d'un missatge de Twitter, Podem va lamentar que s'hagi de pagar amb diners públics «tots els capritxos» de l'emèrit. Paral·lelament, ERC, Bildu i Més País van demanar a Calvo que doni explicacions al Congrés.