Espanya registra un rècord de positius, amb 40.197

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest divendres de 40.197 nous positius per covid-19, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 2.252.164 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 235 persones i ja són 53.314 els morts per la pandèmia a Espanya. Andalusia encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 25.843 casos, seguida de Madrid amb 25.752 casos i Catalunya amb 24.974. Més avall es troben el País Valencià (18.662) i Castella i Lleó (11.762). Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 449.237 casos. Just després se situa Catalunya amb 426.130 casos confirmats i Andalusia amb una xifra de 306.961 casos.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 4.604, gairebé el doble que la següent, Castella i Lleó, amb 2.310. A Catalunya se n'han registrat 2.192, a Galícia 1.202 i a Andalusia 1.090.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 53.314 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 235 més que dijous. Segons l'informe del Ministeri, 828 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, 211 s'han produït al País Valencià, 108 a Andalusia, 66 a Extremadura, 63 a Galícia i 62 a Catalunya.

Des de l'inici de la pandèmia 225.085 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 19.516 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 4.616 hospitalitzats, 365 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 55.429 i 3.938 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 152 persones, 12 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 32.186 hospitalitzats (2.591 a l'UCI) i 340 en els darrers 7 dies (17 a l'UCI).

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 19.657 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 15,69% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 4.272 persones hospitalitzades per covid-19, el 16,97% de llits. També hi ha 2.953 ingressos en UCI a l'Estat, un 29,56% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 595, el 42,38% del total. Això vol dir que més de 4 de cada 10 llits d'UCI del Principat estan ocupats ara com ara per malalts de covid-19.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 2.816 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.997 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, al País Valencià n'hi ha ahgut 526 i a Catalunya 496, per les 427 de Madrid i les 402 d'Andalusia.



Campanya de vacunació

D'altra banda, de les 1.139.400 dosis de la vacuna que el govern ha entregat a les comunitats autònomes fins a aquest 15 de gener (1.103.700 de Pfizer / BioNtech i 35.700 de Moderna) se n'han administrat fins ara 768.950 (768.533 i 417 respectivament), que representen un 67,5% del total.

En el cas de Catalunya de les 185.820 dosis rebudes (180.020 de Pfizer i 5.800 de Moderna), fins ara se n'han subministrat 122.577, el 66% del total. La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (216.320) i fins ara n'ha administrat el 64,6% (139.718). La Comunitat que ha administrat un percentatge major de vacunes és Melilla, que ha injectat les 1.205 que ha rebut. La segueixen el País Valencià (86.927 de 94.350, el 92,1%), Galícia (49.768 de 57.880, el 86%) i Astúries (31.247 de 36.620, el 85,3%). A Madrid n'han rebut 152.240 i n'han administrat 77.921, el 51,2%. La Comunitat Autònoma que ha vaccinat menys població fins ara és el País Basc, 22.464 dosis de les 48.605 que han rebut, el 46,2%.