França avança el toc de queda a les sis de la tarda

El primer ministre francès, Jean Castex, va anunciar ahir un enduriment del toc de queda a tot el país, que passa de les 20.00 a les 18.00 hores, per a evitar un empitjorament de la situació epidèmica i l'extensió de les noves variants més contagioses.

La mesura, que havia estat aplicada en les últimes setmanes en 25 del centenar de departaments del país, s'aplicarà a partir del dissabte i durant un mínim de dues setmanes en tot el territori francès per a evitar un repunt de la pandèmia davant l'empitjorament de la situació en nacions veïnes. La incidència del coronavirus a França és de 187,8 casos per 100.000 en els últims set dies.

Castex va anunciar a més que tots els viatgers que arribin al país procedents de fora de la Unió Europea haurà de presentar un test negatiu abans de viatjar a França i aïllar-se durant una setmana a la seva arribada, per a realitzar després una segona prova.

«Les primeres dades dels quals disposem mostren que hem pogut passar les festes de cap d'any sense un repunt epidèmic», va dir Castex, que va considerar que la situació al país està «controlada» però continua sent «fràgil». Amb una mitjana diària d'uns 16.000 nous casos, Castex va assenyalar que els contagis continuen sent alts i que estàs mesurades busquen en primer lloc frenar l'avanç de la variant britànica, de la qual apareixen uns 200 casos cada dia a França, i de la sud-africana, amb menor incidència. A més, pretenen reduir el flux transfronterer per a evitar també una major expansió d'aquestes variants.

França ha registrat fins ara 2,83 milions de casos i 69.031 defuncions per covid-19 per bé que, actualment, està en millor situació que Alemanya o Anglaterra.