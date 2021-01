El món econòmic trenca amb Donald Trump i posa en perill el seu empori

És possible que Donald Trump no hagi llegit Maquiavel, però com van fer molts dèspotes abans que ell, el republicà ha acabat cenyint-se en aquests quatre anys a algunes de les recomanacions aportades per l'italià a El Príncep. Començant per aquesta màxima que diu que «és molt més segur ser temut que estimat» perquè «la por al càstig mai falla». El novaiorquès ha governat amb la divisió com a bandera, la intimidació com a mecanisme de persuasió i la distorsió de la realitat com a arma de confusió massiva. Es va creure tan fort que va arribar a instigar un atac contra la mateixa democràcia que presideix, però li ha sortit malament. Va oblidar que en temps de Maquiavel no hi havia règims democràtics, només monarques absoluts.

Des de l'assalt contra el Capitoli, tot s'ensorra. Trump s'està convertint en un empestat, per més que mantingui el suport de bona part dels 74 milions de nord-americans que el van votar al novembre. Perilla el futur de la seva carrera política, però també la seva pròpia llibertat o la viabilitat del seu empori empresarial. El judici polític de dimecres per inhabilitar-lo per sempre, el segon que afronta, és només la punta de l'iceberg. Facebook, Twitter o Amazon l'han expulsat d'internet, deixant-lo sense canals de comunicació amb el món. La companyia canadenca Shopify deixarà de vendre el seu màrqueting. Bancs i immobiliàries trenquen relacions amb les seves empreses. I fins i tot un aliat com Bill Belichick, entrenador dels New England Patriots, ha rebutjat la medalla al mèrit civil que el president li volia entregar.

Les represàlies per la seva conducta no només arriben del seu país. El seu secretari d'Estat, Mike Pompeo, ha hagut de suspendre el seu viatge a Brussel·les i Luxemburg després que les autoritats europees es neguessin a rebre'l, segons Reuters. I a la seva ciutat, l'alcalde de Nova York ha cancel·lat tots els contractes que tenia amb l'Organització Trump per construir dues pistes de patinatge, un camp de golf i un carrusel a Central Park. Disset milions de dòlars que s'esvaeixen per a un empori gairebé sense liquiditat i amb uns crèdits de 400 milions de dòlars que s'han de pagar aquest mateix any, segons es deriva de les declaracions d'impostos obtingudes l'any passat pel New York Times. També la PGA ha trencat amb els seus camps de golf.

«Els contractes són molt clars: si el lideratge d'una companyia es veu involucrat en activitats il·legals, tenim dret a trencar el contracte», va dir l'alcalde Bill de Blasio, tot afegint que «està clar que incitar una insurrecció contra el Govern dels EUA és una activitat il·legal». Alguns amics de Trump portaven temps advertint-li: pel bé dels negocis, acaba amb això.