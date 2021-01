Setge policial a l'autor de l'atac amb àcid a l'exparella i una amiga a Màlaga

El dispositiu de recerca de José Arcadio DN, el presumpte autor del brutal atac amb àcid sulfúric contra la seva exparella i una amiga se centra des de la nit de dimecres entre els municipis de Mijas i Fuengirola després que el seu cotxe fos localitzat a la primera localitat després d'una espectacular persecució. «Nosaltres anem a 200 i no el podem atrapar», va cridar per ràdio una de les patrulles que intentava atrapar-lo quan la persecució transcorria per l'A-7 a l'altura de Guadalmar.