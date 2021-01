Apareix sota la neu el cadàver d'un home en un carrer de Madrid

El cos d'un home d'uns 60 anys, possiblement una persona sense llar, ha aparegut aquest dissabte a l'altura del número 25 del carrer Arganda, en el districte d'Arganzuela de Madrid, segons han confirmat fonts d'Emergències Madrid a Europa Press.

Els serveis d'Emergències han confirmat la defunció encara que no han pogut assegurar les causes. En tot cas, la víctima no presentava signes de violència. El cos s'ha trobat al carrer, encerclat d'objectes de la seva propietat. Estava cobert amb cartons i plàstics per a protegir-se del fred. El cadàver ha estat trobat en una recolzada del carrer.

Fa exactament una setmana, amb l'esclat de la borrasca Filomena, va aparèixer el cadàver d'un home de 73 anys en la coneguda popularment com Plaza de la Palmera, al carrer General Ricardos cantonada amb Nuestra Señora de la Luz, a Carabanchel, després de patir una parada cardiorespiratòria.

Amb el començament de la borrasca un altre cadàver va ser trobat, en aquest cas en el municipi de Zarzalejo. Es trobava sepultat per la neu. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es referia dies enrere a un altre cos sense vida trobat en un banc del carrer encara que sense precisar el municipi.