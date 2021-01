Conte busca suports per mantenir el Govern italià

Mentre Itàlia encara mira de desxifrar la bomba política activada per Matteo Renzi, es multipliquen les evidències que dins del partit del líder d'Itàlia Viva (IV) no hi va haver un consens unànime en la decisió d'abandonar el Govern italià i desencadenar una crisi institucional en plena pandèmia. En aconseguir el suport d'aquests dissidents interns, i el d'altres legisladors de partits petits, se centren ara –i així seguirà sent durant tot el cap de setmana– els esforços de Giuseppe Conte per evitar la caiguda de la seva coalició.

No hi ha gaire temps. Segons l'agenda establerta, Conte acudirà la setmana vinent al Parlament per explicar la crisi i comprovar si té un nombre suficient de parlamentaris per seguir endavant (l'anomenat vot de confiança). En concret, Conte compareixerà dilluns a la Cambra de Diputats i dimarts al Senat, on li serà més difícil assolir la majoria necessària.