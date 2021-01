La Diputació de Barcelona troba papers amagats corresponents a subvencions il·legals

La Diputació de Barcelona ha descobert en els últims mesos documentació perduda i traspaperada de les subvencions investigades pel presumpte desviament il·legal de fons a 27 fundacions i associacions, algunes de l'entorn de CDC, segons un informe intern lliurat recentment als grups polítics de la institució a què ha tingut accés El Periódico. Els papers no estaven arxivats en els corresponents expedients administratius.

Aquesta troballa s'emmarca en la investigació oberta pel jutge de Barcelona Joaquín Aguirre sobre suposades irregularitats en 44 partides econòmiques repartides per diversos projectes de cooperació internacional durant l'etapa en què CiU estava al capdavant de l'entitat provincial. Els investigadors sospiten que part d'aquests diners públics van anar a parar a finançar activitats del Procés.

Arran d'aquest descobriment, els tècnics de la diputació, que actuen com a pèrits judicials, van decidir realitzar una recerca «exhaustiva» per mirar de trobar qualsevol tipus de documentació i completar els expedients oberts per atorgar les subvencions. La informació que faltava l'han inclòs en els cartipassos administratius i han pogut anar elaborant els informes pericials. De les 44 subvencions en el punt de mira s'han enviat al jutge la meitat, 22, segons el recompte efectuat el passat desembre. En la majoria de casos s'han destectat irregularitats.

La tasca de redacció dels informes per part dels tècnics de la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, que exerceix l'acusació, s'ha vist alterada «de manera substancial», segons la comunicació interna, pels efectes del confinament derivat de la pandèmia del coronavirus, «que ha dificultat l'accés a la documentació física».

La complexitat dels expedients per a la concessió de les subvencions investigades, «la seva localització, el desordre en la documentació, la dificultat física d'accés i la limitació de l'equip de treball», en atenció al necessari coneixement de la matèria i la seva «confidencialitat» , ha repercutit en la tasca d'anàlisi i ha provocat «una certa lentitud en l'elaboració d'aquests informes», segons recull el resum datat el passat 22 de desembre.