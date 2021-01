Investiguen l'expresident francès Sarkozy per tràfic d'influències

Els embolics judicials continuen per a Nicolas Sarkozy. La Fiscalia Nacional Financera investiga l'expresident francès per «tràfic d'influències» i «blanqueig de crims o delictes». Al centre de la investigació es troba un contracte de consultoria de tres milions d'euros signat per Sarkozy amb una companyia d'assegurances russa propietat de dos oligarques russo-armenis. Un nou afer que se suma als múltiples i variats problemes judicials de l'exmandatari.

Segons la informació revelada pel diari de recerca Mediapart, Sarkozy hauria signat un conveni plurianual amb l'asseguradora russa Reso-Garantia, en mans de Sergey i Nikolai Sarkisov, dos germans multimilionaris, el 2019. Tots dos van confirmar al diari francès haver contractat l'expresident com «assessor especial» i «president del comitè assessor estratègic del consell d'administració» de l'asseguradora.

A principis del 2020, Sarkozy hauria rebut un pagament de 500.000 euros procedent de Rússia. Aquesta transacció correspondria a part de la seva remuneració com a conseller especial al servei dels germans Sarkisov. Si bé la institució bancària no va assenyalar aquesta transferència al servei d'intel·ligència del Ministeri de Finances, els seus investigadors van descobrir l'existència d'aquesta operació russa i van alertar la Fiscalia Nacional Financera.