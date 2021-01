Joe Biden proposa una massiva injecció de liquiditat per impulsar l'economia

Dimecres que ve Joe Biden prendrà possessió de la presidència dels Estats Units en les pitjors circumstàncies possibles, enmig d'una pandèmia devastadora, una economia que no aixeca el cap i un clima polític enverinat que ha obligat a blindar les principals capitals del país davant la possibilitat que es produeixin disturbis per part dels seguidors de Donald Trump. El demòcrata, però, arribarà a la Casa Blanca amb els deures fets, després de presentar un pla multimilionari per injectar fons d'emergència a l'economia i posar ordre en la gestió de la pandèmia. Un rescat que inclou el pagament directe de 1.600 dòlars als nord-americans, així com l'extensió de les ajudes als aturats i una moratòria contra els desnonaments.

«És evident que estem davant d'una crisi econòmica d'unes dimensions insòlites en diverses generacions», va explicar el president electe per destacar la urgència del moment. «Hem d'actuar i hem d'actuar ara». Amb una factura de 1,9 bilions de dòlars, el pla pretén cobrir les necessitats més immediates que ha generat la pandèmia. Des de les mancances logístiques que estan llastrant l'inici de la campanya de vacunació contra la covid-19, als forats pressupostaris que afronten municipalitats i estats per la caiguda de la recaptació fiscal o les necessitats del sistema educatiu per reforçar la seguretat a les escoles i permetre que els alumnes tornin a classe després de nou mesos de classes virtuals a bona part del país. En les properes setmanes llançarà un segon pla més centrat a transformar l'economia, la promesa transició verda, segons va anunciar.

Aquest últim paquet d'estímul, que Biden espera finançar mitjançant l'emissió de deute, se suma als altres dos aprovats pel president sortint. El primer, d'un cost superior als dos bilions de dòlars i, el segon, de 900.000 milions. La diferència és que el pla demòcrata té un caràcter social més accentuat i inclou mesures per reduir la desigualtat. Una d'elles és l'augment del salari mínim fins als 15 dòlars l'hora, més del doble del seu barem actual. També preveu un increment del 50% en les deduccions fiscals per nen i del 15% en l'aportació als cupons de menjar que reben el més pobres. Per primera vegada, els pagaments directes de 1.600 dòlars es lliuraran també als nord-americans casats amb immigrants indocumentats, fins ara exclosos de les ajudes. Si es posa en marxa íntegrament, el pla reduirà l'índex de pobresa des del 12,5% ??actual fins al 9%.

Biden també destinarà 20.000 milions de dòlars addicionals per accelerar la distribució de la vacuna contra la covid-19 i altres 50.000 per a incrementar les proves de detecció del virus.