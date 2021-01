Les mascaretes i el propi coronavirus redueixen la grip a un 0,4% de les infeccions respiratòries

Les mascaretes i altres mesures de la covid-19, així com el propi coronavirus, han arraconat aquest hivern la grip, que representa només un 0,4% de les infeccions respiratòries. És la dada recollida en l'última actualització de l'informe del PIDIRAC (Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya), corresponent a la setmana del 4 al 10 de gener. Els anys anteriors, el PIDIRAC servia per seguir l'evolució de la grip, que per aquestes dates estava a punt d'entrar en epidèmia o ja n'havia sobrepassat el llindar. El cap del Servei de Microbiologia de Vall d'Hebron, el doctor Tomàs Pumarola, explica a l'ACN l'efecte de les mesures de protecció i com l'entrada d'un virus predominant sol desplaçar els altres.

Durant la primera setmana de l'any, la taxa observada d'infeccions respiratòries agudes (IRA) a Catalunya és de 399,1 casos per 100.000 habitants, recull el PIDIRAC. La gran majoria, el 94,7%, corresponen al coronavirus (69,7% confirmats microbiològicament); el 4,9%, a altres tipus d'infeccions i el 0,4%, a la grip.

Aquesta incidència és una mica diferent per grups d'edat. El PIDIRAC mostra que en els infants de menys de 4 anys es detecten més casos d'altres infeccions respiratòries (26,7%) i en majors de 65 anys, més casos de grip (3,3%).

En qualsevol cas, aquesta és una situació radicalment diferent de la d'anys anteriors, quan la grip copava bona part de les infeccions respiratòries i en aquesta època la corba dels casos es disparava. L'any passat, per exemple, la grip va entrar en fase d'epidèmia durant la tercera setmana de gener. Aquest hivern, la línia epidemiològica de la grip es manté pràcticament plana.

En una entrevista a l'ACN, el cap de Microbiologia de Vall d'Hebron explica que aquesta reducció dràstica de la incidència de la grip es pot atribuir a dos factors. Sobretot per les mesures de protecció de la covid-19, com les mascaretes, la reducció de la mobilitat i el distanciament físic.

També, l'entrada d'un virus que predomina sol prendre lloc als altres. Els experts ja van veure una caiguda del virus sincitial, que circula a la tardor i sol afectar sobretot els infants en forma de bronquiolitis.

De moment, a l'hospital no han vist cap cas de coinfecció de coronavirus i de la grip, una possibilitat que es va posar sobre la taula sobretot perquè contraure les dues malalties pot comportar major gravetat. Com que la clínica de les dues malalties se solapa, s'estan fent deteccions conjuntes, i de moment, el doctor Pumarola constata: "No veiem ni grip sola ni grip amb coinfecció".

Els laboratoris de referència han analitzat des de principis de temporada 226 mostres d'infeccions respiratòries, la meitat de les quals pertanyen a infants. En 83 mostres s'ha aïllat algun virus respiratori (36,7%) i en 22, ha estat el coronavirus (9,7%). En canvi, no s'ha aïllat cap virus gripal, indica el PIDIRAC.



Previsió d'incidència molt baixa

El doctor Pumarola preveu que la incidència de la grip sigui molt baixa aquest hivern. "En principi, no crec que tinguem grip aquest any. Això no vol dir que haguem de baixar la guàrdia. Hem de seguir la situació, perquè els virus fan el que volen i no saps mai com actuaran", assenyala.

El model predictiu preveu que la incidència de la grip es mantingui a nivells basals durant la segona i la tercera setmana de l'any. La taxa global que s'espera és de 4,9 casos i 5,7 casos per 100.000 habitants, respectivament.



La grip no desapareixerà

La incidència molt baixa que s'espera per la grip aquest hivern no significa que els propers anys mantingui aquest paper testimonial en les infeccions respiratòries. "La grip té dificultats per estendre's d'una forma franca. Fa segles que hi estem en contacte i tenim un tou d'anticossos molt potent. En canvi, el coronavirus ho té molt fàcil perquè ningú tenia anticossos. A mesura que ens anem contagiant o vacunant i un cop s'assoleixi la immunitat de grup, serà el coronavirus el que baixarà. Però la grip no desapareixerà segur", explica Pumarola.

El cap de Microbiologia de Vall d'Hebron exposa que algunes de les grans incògnites són com actuarà el coronavirus una vegada bona part de la població estigui vacunada, per exemple si apareixerà en forma d'epidèmies anuals com passa amb la grip, o bé quan durarà la immunitat del vaccí.