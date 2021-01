Sánchez, obligat a canviar els plans

L'ajornament de les eleccions catalanes suposa una pedra en el camí immediat traçat pel Govern central. A grans trets, el pla era aquest. Amb l'inici de la campanya, al gener, Salvador Illa deixaria l'executiu per centrar-se en la candidatura dels socialistes catalans, una sortida que hagués motivat canvis en el Consell de Ministres.

Després dels comicis, segons les previsions de La Moncloa, podria cristal·litzar el pacte amb el PP per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), alguna cosa que abans de la cita amb les urnes es considera improbable, a causa de la por dels conservadors al fet que Vox exploti aquest enteniment.

I ja finalment, aconseguit l'acord amb Pablo Casado, s'abordarien els indults als líders independentistes condemnats per l'1-O. Però ara les peces no encaixen.

Els canvis en el Govern hauran d'esperar. Fins que comenci la campanya, Illa continuarà com a titular de Sanitat. A la Moncloa volen que la seva sortida, que en principi no tindrà lloc fins a abril o maig, serveixi per donar entrada a Miquel Iceta en Política Territorial, amb Carolina Darias, que actualment dirigeix aquesta cartera, saltant al lloc que ostenta l'aspirant del PSC.

L'ajornament pot desbaratar l'efecte Illa, plasmat en les enquestes, que col·loquen als socialistes catalans amb possibilitats de guanyar, si la figura del ministre perd manxa per les males dades de contagis. Però els socialistes, malgrat ser partidaris de mantenir la data original, rebutgen aquesta possibilitat.

Fonts socialistes afirmen que a finals de maig el capital polític del seu aspirant serà encara major, perquè ja hi haurà milions d'espanyols vacunats i la lluita contra la pandèmiaja haurà entrat en una altra fase.

Fonts del PSOE i del Govern sí que admeten, en canvi, que l'acord judicial amb el PP pot allunyar-se. A tenor dels precedents, veuen complicat que Pablo Casado s'avingui a segellar un pacte amb Pedro Sánchez, a causa del perill que la ultradreta aprofiti aquest acord (que és una obligació constitucional, d'altra banda) per a aconseguir el sorpasso a Catalunya.