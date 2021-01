L'advocada que va fer trontollar el Govern holandès

Holanda. Desenes de milers de famílies van ser víctimes d'acusacions infundades de frau en l'assignació que usaven per finançar la cura dels seus fills i van ser obligats a tornar diners, quantiats de fins a 100.000 euros

Eva González Pérez, advocada espanyola que exerceix des de fa dues dècades a Països Baixos, va destapar l'escàndol polític i administratiu de la dècada de Govern de Mark Rutte: la il·legalitat institucional en l'aprovació d'ajudes a 26.000 pares, majoritàriament d'origen estranger , per a les cures dels seus fills. L'escàndol va esclatar al Parlament i a la premsa nacional gràcies a la perseverança d'aquesta lletrada, nascuda a Càceres el 1973, que va passar anys sense tirar la tovallola, fent trucades de telèfon, enviant correus i visitant a funcionaris de l'agència tributària per demostrar que els seus clients no havien defraudat a Hisenda i necessitaven les ajudes. El cas va provocar aquest divendres la dimissió en bloc de l'Executiu. Desenes de milers de famílies, majoritàriament d'origen turc i marroquí, van ser víctimes d'acusacions infundades de frau en l'assignació que usaven per finançar la cura dels seus fills i van ser obligades a tornar quantitats ingents de diners, de vegades de fins a 100.000 euros , en el termini de setmanes, portant a molts a perdre la seva casa i el seu treball.

Els deutes van trencar famílies i a altres van fer treballar dia i nit per reunir els diners rebuts durant anys. Molts segueixen patint problemes personals i psicològics a causa del dany econòmic sofert, cosa que el govern neerlandès vol compensar ara amb una indemnització de 30.000 euros que eviti la dimissió de l'Executiu en bloc. «Aquests diners l'ofereixen perquè en realitat no saben per on començar, això és com un volcà que ha esclatat de sobte. Porto vint anys exercint aquesta professió i mai havia vist una cosa així », admet, en conversa telefònica amb Efe, des del seu despatx a Eindhoven.

Ni tan sols va començar el seu cas al·legant discriminació, sinó errors de procediment i il·legalitats, el fons de la qüestió, que van deixar «a tota aquesta gent sense poder pagar les seves factures», mentre tractaven de solucionar el problema amb Hisenda. El cas va arribar a les seves mans per obra de la destí.