Detenen l'opositor rus Aleksei Navalni a l'aeroport de Moscou

El líder opositor rus, Aleksei Navalni, en aterrar a Rússia per primera vegada després de ser víctima d'un intent d'enverinament | Reuters

L'opositor rus, Aleksei, Navalni, ha estat detingut aquest diumenge a l'aeroport de Xeremétievo, on ha aterrat després que les autoritats hagin desviat el seu vol. En un inici havia d'arribar a l'aeroport de Moscou-Vnúkovo, on hi havia els seus partidaris. L'opositor estava sota l'amenaça d'una ordre de detenció, que es podia activar en el moment en què arribes al país.

Així ho han confirmat diferents mitjans russos, que també han explicat que s'han viscut moments de tensió entre els manifestants que l'havien anat a rebre i els cossos de seguretat. També s'han produït diverses detencions. L'opositor torna per primera vegada al país després de ser víctima d'un intent d'enverinament amb l'agent nerviós Novichok, del qual n'acusa el Kremlin.

"Agents de la policia de fronteres s'han endut Alexei sense donar cap motiu. No han permès al seu advocat anar amb ell", ha explicat la portaveu de Navalni, Kira Yarmish, a través del seu compte de Twitter. "Desconeixem com està Alexei, en quin estat es troba o on és", ha afegit.

En un primer moment, l'entorn de Navalni havia informat que l'activista polític havia superat els controls policials sense inconvenients. No obstant això, diversos dels seus simpatitzants i fins i tot un dels seus col·laboradors més estrets han estat detinguts.