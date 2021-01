L'opositor rus Aleksei Navalni aterra a Rússia sota l'amenaça d'una ordre de detenció

El líder opositor rus, Aleksei Navalni, en aterrar a Rússia per primera vegada després de ser víctima d'un intent d'enverinament

L'opositor rus, Aleksei Navalni, ha aterrat aquest diumenge a Rússia sota l'amenaça d'una ordre de detenció. Així ho han confirmat diferents mitjans del país, que també han explicat que l'avió on viatjava s'ha desviat a l'aeroport de Xeremétievo, tot i que havia d'aterrar inicialment al de Moscou-Vnúkovo, on hi havia els seus partidaris.

En aquest punt s'han viscut moments de tensió entre els manifestants i els cossos de seguretat. També s'han produït diverses detencions. L'opositor torna per primera vegada al país després de ser víctima d'un intent d'enverinament amb l'agent nerviós Novichok, del qual n'acusa el Kremlin.