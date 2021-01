«La meva mà segueix estesa al president Sánchez»

A què atribueix els mals resultats que li donen les enquestes a Cs a les eleccions catalanes?

Són dolents per un partit que tenia tres escons de fa 10 anys? Podem seguir liderant el constitucionalisme. Em preocupa que els escons serveixin per fer un Govern constitucionalista, no quants en tingui.

Si Salvador Illa (PSC) tingués opció de presidir la Generalitat, Cs li facilitaria la investidura?

El PSC té molta por a l'ajornament perquè sap que es desinfla l'efecte Illa. No vull fer president ni vicepresident [Pere] Aragonès. Illa va en un pack que és un tripartit. L'única solució, l'únic vot constitucionalista és el vot a Cs.

Va intentar convèncer Lorena Roldán perquè no se n'anés al PP?

Va dir que volia fer aquest pas i el va fer. [Carlos] Carrizosa és un magnífic candidat, incorpora suports com el d'Anna Grau i en recupera d'altres. Els fundadors de Cs han donat suport expressament a Cs a Catalunya.

Amb esperit crític, va ser una mala decisió que vostè deixés Catalunya?

No es deixa Catalunya quan venim a Madrid. Catalunya està molt ben coberta amb Carrizosa i soc l'única líder catalana d'un partit nacional.

Es penedeix de no haver intentat ser investida?

Algú li ha preguntat a Artur Mas per què no es va presentar després de guanyar dues eleccions? És obvi; no tenia majoria al Parlament. Si m'hagués proposat, [Roger] Torrent no m'hagués donat una sessió d'investidura.

Això no se sap

L'hi dic jo que se sap. [El socialista Àngel] Gabilondo ho va demanar a l'Assemblea de Madrid i no se li va donar una sessió d'investidura.

Però, com a mínim, ho va demanar.

I de què serveix? Per què a Mas no li pregunta per què no es va presentar la investidura? Mai he vist un periodista a Catalunya preguntar-li això. Una cosa hauré fet jo bé quan, de tot el temps que porto en política, la major crítica que em poden fer és aquesta.

Alguns ministres consideren que els indults als presos de l'1-O ajudarien a «desinflamar» la crisi territorial.

Els privilegis als polítics sempre generen problemes. I més encara quan estan dient que ho tornaran a fer. Què guanyem indultant-los? Que ho tornin a fer? És a dir, allargar el Procés? Per això votar el PSC és, indirectament, allargar el Procés. Votar el PSC és [votar per] un tripartit liderat per ERC i indults als líders del Procés perquè ho tornin a fer.

Està d'acord en què se li concedeixi el tercer grau als que han complert una quarta part de la condemna?

S'han d'acollir a les mateixes regles que qualsevol ciutadà de a peu. Però molts delinqüents que diguin públicament «tornaré a reincidir quan surti» no n'hi ha. Tot i així, que les institucions els apliquin els mateixos paràmetres. Ni més ni menys.

El covid s'ha disparat. Donaria suport al fet que les comunitats puguin decretar confinaments domiciliaris?

Cs proposa un acord per a un confinament intel·ligent que ens n'eviti un de total i durador com el del març. Ha d'incloure ajudes directes als afectats, augment del teletreball, testeig massiu i acceleració de la vacunació. Les dades són dramàtiques. Hem endurir les mesures per consens.

Va donar suport a Sánchez a les pròrrogues de l'alarma i li va oferir negociar els pressupostos. Li seguirà estenent la mà?

Cs seguirà defensant el seu ideari de partit de centre, liberal, i seguirà pensant en els ciutadans. Cada vegada que hagi de prendre una decisió, no pensaré ens si dóna o treu vots, pensaré: «Això és correcte?». Sí? Doncs ho fem. De vegades haurem d'estendre la mà a esquerra o dreta, proposar coses que no són fàcils, altres cops direm «no, per aquí no passo». I després hi ha el repartiment dels jutges... A mi que no em truqui Sánchez per repartir-nos els jutges. La mà estesa per a què? Per fer coses bones per a Espanya, sí, per fer coses dolentes per a Espanya, no.

El Govern planteja allargar de 25 a 35 anys el període per calcular la pensió de jubilació. Què li sembla?

Un tema tan seriós no se soluciona amb una proposta. Garantir la sostenibilitat requereix reformes. El que vull és tenir un mercat laboral més d'acord amb Europa: més qualitat de la feina, més eficiència en l'ús dels recursos. Així garantirem les pensions. Això requereix consens..

L'executiu creu que cal anar derogant la reforma laboral de «manera progressiva». Creu que hi ha aspectes d'aquesta legislació que són millorables?

Per descomptat. Necessitem un sistema molt menys precari, de més qualitat, de flexiseguretat, en la línia del que fan altres països europeus. Tant el PP com el PSOE han estat campions en precarietat i atur.

Li ha contactat el Govern per tenir el seu suport a les possibles reformes per actualitzar els criteris ètics de la monarquia?

No hem parlat d'això. La prefectura de l'Estat de Felip VI té molt bona salut, només cal veure les enquestes. Una altra cosa és que s'hagi d'investigar el que la justícia consideri de Joan Carles. Tot el que es pugui fer [per ­actualitzar la institució], per consens.