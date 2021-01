La policia del Capitoli va alertar que el Congrés podria ser assaltat

Un informe intern d'intel·ligència de la Policia del Capitoli a Washington va advertir tres dies abans de l'assalt del passat 6 de gener que el Congrés podria ser l'objectiu dels seguidors del president sortint dels Estats Units, Donald Trump, descontents pels resultats de l'elecció de novembre, van dir mitjans locals.

«Els partidaris de l'actual president veuen el 6 de gener del 2021 com l'última oportunitat per anul·lar els resultats de les eleccions presidencials», va apuntar el document, els extractes del qual va difondre aquest divendres el diari The Washington Post.

«A diferència de les protestes postelectorals anteriors, els objectius dels partidaris de Trump –va afegir l'informe– no són necessàriament els manifestants contraris com ho era anteriorment, sinó que el Congrés mateix és l'objectiu el dia 6».

Aquell dia, les dues cambres del Congrés encapçalades pel vicepresident nord-americà, Mike Pence, feien una sessió de manera conjunta per certificar la victòria del líder demòcrata Joe Biden com a president electe dels EUA, càrrec que assumirà dimecres vinent.

Ja dimarts passat, el Post va revelar que un informe intern del Buró Federal d'Investigacions (FBI) va alertar un dia abans de l'assalt que un grup d'extremistes es preparava per llançar una «guerra» a Washington i cometre violència contra el Congrés.

La informació contradiu les declaracions del cap de l'oficina a Washington de l'FBI, Steven D'Antuono, que va dir la setmana passada als periodistes que l'agència no tenia «cap indicació» que hi hagués res planejat per al 6 de gener, més enllà de les protestes dels seguidors de Trump.

L'oficina de l'FBI en la pròxima Norfolk (Virginia) havia alertat, en un informe aprovat per a la seva publicació interna el dia 5, de plans d'extremistes que havien compartit un mapa dels túnels del Capitoli i havien esmentat amenaces concretes contra aquest complex.

«Un fil publicat a internet esmenta crides específiques a la violència que inclouen aquesta: «Estiguin preparats per lluitar. El Congrés ha de sentir vidres que es trenquen, portes que s'obren a puntades de peu i sang que es vessa dels seus soldats esclaus de BLM i Pantifa», diu el document, obtingut pel Post.

Les sigles BLM són una referència als activistes contra el racisme de Black Lives Matter (Les Vides Negres Importen), mentre que «Pantifa» és una al·lusió despectiva sobre el moviment d'esquerra Antifa, els membres del qual s'enfronten de vegades als extremistes de dretes que defensen Trump.

Aquest divendres la capital nord-americana es mantenia blindada a l'espera dels actes de traspàs de comandament, que tindran lloc dimecres enmig de fèrries mesures de seguretat per temor d'un altre brot de violència i de restriccions per prevenir la propagació de la pandèmia del coronavirus.