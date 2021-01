Detenen el líder opositor rus Navalni acabat d'aterrar a Moscou

Alekséi Navalni, el blocaire anticorrupció i principal líder de l'oposició a Rússia, va ser detingut per la policia ahir just després d'aterrar a l'aeroport de Xeremiétivo, cap on es va desviar el seu vol després de la tensió generada al de Vnúkovo, on l'esperaven periodistes i altres activistes russos crítics amb el règim de Vladímir Putin.

Davant la seva esperada arribada, es van produir càrregues de la policia antiavalots desplegada a la terminal, que va acabar expulsant grups de periodistes que havien entrat amb bitllets falsos i detenint Liobov Sobol, la número dos del moviment de Navalni, així com altres activistes. Davant aquesta situació, el vol de Navalni va ser desviat a Xeremiétivo, un altre aeroport de Moscou.

Abans de ser detingut per la policia, el líder opositor va demanar disculpes pel fet que es desviés el seu vol, acte que va atribuir a l'«estupidesa» del govern rus. En una roda de premsa improvisada, va assegurar que els casos legals oberts contra ell són una «fabricació» del Kremlin i que la «veritat» i la «raó» estan de part seva.

Navalni va tornar a una Moscou adormida, després de diversos dies de copioses nevades i gèlides temperatures d'entre 15 i 20 graus sota zero, però amb un dispositiu policial ja ostensible a l'aeroport de Vnúkovo hores abans de l'aterratge de l'avió. I una amenaça emesa en les últimes hores per la Fiscalia moscovita i dirigida als opositors, advertint-los de les conseqüències d'organitzar «actes multitudinaris il·legals».

Navalni tornava després d'haver-se recuperat, en un hospital d'Alemanya, de l'intent d'assassinat patit a l'estiu amb Novitxok, un agent tòxic d'ús militar ideat durant l'era soviètica. Enmig d'una creixent expectació, la Fiscalia de Moscou havia recordat, en les hores prèvies a l'arribada de l'activista, que qualsevol acte que tingués lloc a l'aeròdrom «no ha estat coordinat amb les autoritats executives de la ciutat d'acord amb allò estipulat en la llei, i per tant, els seus organitzadors o participants incorreran en delicte segons la legislació de la Federació Russa».

Mentre a l'aeroport de Vnúkovo, un dels quatre aeròdroms amb què compta la capital russa, era ja ben visible el desplegament policial hores abans de l'aterratge de l'avió, els mitjans de comunicació independents informaven de la detenció d'alguns membres de Fons Contra la Corrupció que es dirigien des de Sant Petersburg a Moscou per rebre Navalni. En concret, es tracta d'Irina Fatianova, al capdavant del moviment opositor a la segona ciutat russa, i l'activista Ilià Gantvarg. En els canals de Telegram circulaven informacions no confirmades que els membres de les forces de seguretat enviats a la terminal aeroportuària havien estat alliçonats pels seus comandaments per portar màscares antigàs i escuts protectors en previsió d'aldarulls.

El retorn de Navalni plantejava un greu dilema al Kremlin, segons havien valorat en els últims dies analistes independents com Tatiana Stanóvaya: si era arrestat en arribar, l'activista opositor es convertiria immediatament en un màrtir de la seva causa. Si, en canvi, se li permetia continuar en llibertat i prosseguir la seva activitat política a Rússia, el risc que se li plantejava al Kremlin era aparèixer davant la ciutadania com un poder feble, en un moment de baixa popularitat del president rus, Vladímir Putin. De fet, l'enverinament, lluny d'allunyar l'opositor de l'activitat política, ha tingut exactament l'efecte contrari: ha incrementat el seu perfil, tant a l'interior com a l'exterior del país, contradint els intents del Govern rus de presentar-lo com un «fenomen marginal».