Espanya registra 84.287 nous positius per covid-19 i 455 noves morts

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dilluns de 84.287 nous positius per covid-19, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 2.336.451 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 455 persones i ja són 53.769 els morts per la pandèmia a Espanya. Andalusia encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 33.008 casos, seguida de Madrid amb 27.704 casos i Catalunya amb 25.335. Més avall es troben el País Valencià (19.963), Castella i Lleó (14.761) i Castella – La Manxa (11.070). Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 458.212 casos. Just després se situa Catalunya amb 439.154 casos confirmats.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Castella i Lleó amb 1.552. A Galícia se n'han registrat 949, a Catalunya 816, a Extremadura 724, a Madrid 688 i a Andalusia 657.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 53.769 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 455 més que divendres. Segons l'informe del Ministeri, 843 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, 197 s'han produït al País Valencià, 106 a Andalusia, 65 a Galícia, 63 a Extremadura i 59 a Catalunya.

Des de l'inici de la pandèmia 228.204 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 19.739 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 5.015 hospitalitzats, 398 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 55.686 i 3.949 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 206 persones, 14 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 32.561 hospitalitzats (2.611 a l'UCI) i 299 en els darrers 7 dies (17 a l'UCI).

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 23.184 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 18,61% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 4.676 persones hospitalitzades per covid-19, el 18,66% de llits. També hi ha 3.287 ingressos en UCI a l'Estat, un 32,71% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 668, el 46,07% del total. Això vol dir que gairebé la meitat dels llits d'UCI del Principat estan ocupats ara com ara per malalts de covid-19.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 2.574 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 984 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, al País Valencià n'hi ha hagut 571, a Catalunya 382 i a Andalusia 377. A Madrid n'hi ha hagut 352.

Campanya de vacunació

D'altra banda, de les 1.139.400 dosis de la vacuna que el govern ha entregat a les comunitats autònomes fins a aquest 18 de gener (1.103.700 de Pfizer / BioNtech i 35.700 de Moderna) se n'han administrat fins ara 897.942 (892.133 i 5.809 respectivament), que representen un 78,5% del total.

En el cas de Catalunya de les 185.820 dosis rebudes (180.020 de Pfizer i 5.800 de Moderna), fins ara se n'han subministrat 145.073, el 78,1% del total. La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (216.320) i fins ara n'ha administrat el 70% (151.404). La Comunitat que ha administrat un percentatge major de vacunes és Melilla, que ha injectat les 1.205 que ha rebut. La segueixen el País Valencià (93.695 de 94.350, el 99,3%), les Canàries (42.113 de 42.610, el 98,8%), Galícia (56.481 de 57.880, el 97,6%) i Cantàbria (17.724 de 18.200, el 97,4%). A Madrid n'han rebut 152.240 i n'han administrat 104.490, el 68,6%. La Comunitat Autònoma que ha vaccinat menys població fins ara és Navarra, 11.834 dosis de les 18.200 que han rebut, el 65%.