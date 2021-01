Guatemala bloqueja la caravana de migrants amb destí als EUA

L'Exèrcit de Guatemala va bloquejar ahir la caravana migrant que aspira a arribar als Estats Units i els va demanar que tornin a Hondures després que unes 9.000 persones creuessin dissabte de manera il·legal la frontera entre ambdós països centreamericans. Es van produir xocs violents entre alguns integrants de la caravana i la policia i els militars guatemalencs, que van llançar gasos lacrimògens i van colpejar aquells que insistien a avançar per la força.

«És impossible que puguin seguir la seva ruta, els convidem a que tornin al seu lloc d'origen, no passaran», els va assegurar el director de Migració, Guillermo Díaz. Però els migrants asseguren que el retorn a Hondures no és una opció per la manca d'oportunitats i la inseguretat que es viu al país. A l'hora de tancar aquesta edició estaven bloquejats en una carretera del poblat de Gual Fondo, al departament de Chiquimula, fronterer amb Hondures.

Guatemala havia endurit els requisits per a l'entrada al país davant l'expectativa d'una nova caravana de migrants enmig de la pandèmia del coronavirus i havia exigit PCR negatiu i passaport a qui volgués creuar la frontera des d'Hondures, requisits que van complir diversos centenars que van creuar la frontera de manera legal abans que es produís una entrada massiva de forma il·legal.

Davant el que ha passat a Guatemala, Mèxic ha reforçat la seva frontera sud per preparar-se per l'eventual arribada de la caravana. El Govern mexicà s'ha unit al guatemalenc en les seves reclamacions a Hondures a través d'un comunicat enviat per la Secretaria de Relacions Exteriors.