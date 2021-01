Un home assassina la seva dona de 82 anys a Madrid

La Policia Nacional investiga la mort ahir d'una dona de 82 anys per arma blanca a casa a Puente de Vallecas (Madrid), presumptament a mans del seu marit, que també tenia ferides que pel que sembla s'havia fet ell mateix.

El cadàver de la dona va ser trobat cap a dos quarts d'onze del matí al seu domicili i tenia diverses ferides d'arma blanca provocades per un ganivet a l'abdomen i al tòrax a l'altura del cor. Els metges només van poder confirmar la seva mort. Els veïns van ser els que van alertar el 112 perquè portaven molt de temps sense tenir notícies del matrimoni.

Al lloc es trobava també el seu marit de 84 anys amb ferides que s'havia fet ell mateix a l'abdomen. Va ser traslladat amb pronòstic molt greu a l'hospital Gregorio Marañón, on es troba detingut per l'homicidi. Fins al lloc dels fets es v an traslladat dotacions de Seguretat Ciutadana, que van acordonar la zona.