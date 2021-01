Crítiques a Iglesias per comparar Puigdemont amb els exiliats del franquisme

Pablo Iglesias ha generat força enrenou polític. En l'entrevista que va concedir al programa Salvados i que es va emetre diumenge, el vicepresident segon va defensar la necessitat d'indultar els presos de l'1-O i la seva tornada a la política, va veure comparable l'exili de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els republicans que van fugir d'Espanya durant el franquisme i va parlar de les pressions a les quals estan sotmesos els ministres i com alguns acaben sucumbint a elles.

Aquestes declaracions no han deixat ningú indiferent. Des de la líder de Cs, Inés Arrimadas, que va titllar d'«indignitat» el fet d'equiparar el polític independentista amb els que van abandonar Espanya durant la dictadura, al vicepresident de Catalunya, Pere Aragonès, que li va demanar per «coherència» que aposti per l'amnistia dels polítics catalans presos, passant per la ministra d'Exteriors, Carolina Darias, que va reivindicar que després d'anys en política mai ha rebut pressions perquè no ho ha permès.

Similituds polèmiques

Una de les afirmacions que més polèmica ha causat va ser la comparativa entre Puigdemont i els exiliats republicans durant el franquisme. «Ho dic clarament, crec que sí. El que va fer va ser motivat per les seves conviccions», va defensar Iglesias en ser preguntat sobre si equiparava la situació de l'expresident català amb aquells que van abandonar Espanya després de la guerra civil.

Entre els primers a reaccionar hi va haver el president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, que va titllar d'«absolutament inadequada» aquesta comparació. «Què estaran pensant centenars de milers de famílies de republicans que van haver de marxar del país com a conseqüència del drama de la Guerra Civil?», es va preguntar el dirigent socialista abans de lamentar el símil amb «algú que clarament ha violentat l'ordre constitucional a consciència i ha fugit a més en un país democràtic».

Arrimadas va demanar al president de Govern que desautoritzi Iglesias: «Demano al senyor Sánchez que reaccioni i que defensi no només l'honor dels exiliats republicans de la dictadura franquista, sinó l'interès general d'Espanya, és la seva obligació com a president de Govern».

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo també li va retreure les seves paraules al vicepresident segon, tot assenyalant que «ara el fenomen difama els exiliats del franquisme». «A aquest ritme no el tornarà a votar ni el seu pare», va sentenciar la diputada.