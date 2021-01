Una professora admet pressions de l'entorn de Cifuentes per falsificar el seu màster

La primera acusada a declarar davant el tribunal que jutja l'expresidenta madrilenya Cristina Cifuentes pel cas Màster no li va posar les coses fàcils per a quan divendres li arribi el torn de comparèixer. Cecilia Rosado, directora del Màster en Dret Autonòmic i Local de l'Institut de Dret Públic, associat a la Universitat Rei Joan Carles, que se suposa que Cifuentes va cursar el 2012, va explicar que es va sentir tan pressionada pel seu cap, el catedràtic Enrique Álvarez Conde, i per l'assessora de la comunitat de Madrid María Teresa Feito, que va fer una acta d'avaluació del treball de fi de màster (TFM) de la política, tot i creure que mai va existir. En una de les trucades, Feito li va dir: «Si no m'envies l'acta, Cifuentes us matarà a vosaltres i al rector». L'expresidenta madrilenya la va esgrimir per respondre a l'exclusiva de Eldiario.es que denunciava que el títol li havia estat regalat.

Rosado, per a la qual la fiscalia demana 21 mesos de presó per haver col·laborat amb la investigació, va admetre davant el tribunal presidit per Luis Carlos Pelluz haver accedit a falsificar l'acta i haver-la fet signar per dues professores, per aparentar que les tres van constituir el tribunal que el va avaluar. Ho va justificar en l'«ostracisme» acadèmic en el qual uns anys abans l'havia sumit el ja mort Álvarez Conde, que, com a catedràtic de la URJC i director de l'Institut de Dret Públic, exercia un gran poder.

Amb aquests antecedents, i després de rebre 24 trucades i 15 missatges seus, advertint-la que havia «d'arreglar-ho, perquè, si no, tindria conseqüències greus a nivell laboral», Rosado es va posar en contacte amb Alicia López de los Mozos i Clara Souto per explicar-los la situació i fer una videoconferència en què les dues li van mostrar com era la seva signatura perquè ella la pogués reproduir. A continuació va enviar l'acta per un correu que va crear per a això, seguint les instruccions de qui considerava el seu cap.

De Maria Teresa Feito va rebre 21 trucades. En elles l'exassessora autonòmica li va insistir que calia trobar el treball de l'expresidenta perquè, si no, les mataria. Va parlar a través de Feito amb el rector, a qui va donar per bona l'acta que havia fet. Tant l'expresidenta madrilenya com Feito s'enfronten a tres anys i tres mesos de presó per induir a la falsificació de document oficial.

Per la seva banda, Feito va negar haver estat amiga d'Álvarez Conde i va explicar que ella només s'havia vist implicada en el cas per haver acompanyat Cifuentes a recollir el seu títol a la universitat, com feia amb altres estudiants.