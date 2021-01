Brussel·les alerta: la tercera onada pot ser més dura

Brussel·les ha alertat que la tercera onada pot ser «més dura si no s'actua amb determinació» per contenir els contagis. «Les dades són preocupants a la Unió Europea, no podem ser complaents», ha dit l'eurocomissaria de Salut, Stella Kyriakides. Europa registra un repunt de casos de la covid-19 des d'inicis d'any. Segons les últimes dades del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès), la majoria de països europeus no han aconseguit frenar el contagi del virus després del període nadalenc.

Incidència a l'alça

La República Txeca, Irlanda, Eslovènia i Lituània tenen la taxa més gran de contagis de coronavirus confirmats, superior als 1.000 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. En canvi, Espanya no arriba als 500 casos per cada 100.000 habitants malgrat que també ha augmentat la incidència.