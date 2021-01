El Govern desautoritza Iglesias recordant-li que viu en «un estat de dret»

La portaveu del Govern, María Jesús Montero, va criticar ahir les manifestacions del vicepresident segon i líder de Podem, Pablo Iglesias, sobre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a qui va definir com un exiliat i va equiparar amb els exiliats republicans en una entrevista a La Sexta. Preguntada per aquesta qüestió, Montero va voler «traslladar amb absoluta fermesa» que «Espanya és un estat social i de dret» i «una democràcia plena». «Els exiliats republicans van lluitar per la legalitat vigent, i altres la trenquen», va assegurar referint-se a l'expresident català.

Montero va voler recordar que el seu govern ha fet esforços per «recuperar des del primer dia la dignitat dels exiliats republicans» amb actuacions com l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco, la recuperació del Pazo de Meirás, o permetent que fills i néts d'exiliats poguessin assumir la nacionalitat espanyola. «Aquesta senya d'identitat és evident, i seguirem treballant en aquesta recuperació de la dignitat i record de les víctimes de la guerra civil i el franquisme», va concloure.

Per part seva, Iglesias es va ratificar en les seves declaracions, tot insistit que no vol contribuir a la criminalització de l'independentisme. Només va reconèixer davant els periodistes que els contextos històrics que van motivar l'exili republicà espanyol i la marxa de Puigdemont són diferents.

No va volser respondre a les exigències de rectificació de formacions d'esquerra i de les associacions memorialistes que agrupen familiars dels republicans espanyols que van haver de fugir durant la Guerra Civil i la postguerra i es va limitar a dir que accepta totes les crítiques «amb esportivitat». Va recordar els seus antecedents familiars contra el franquisme per rebutjar que li vulguin donar lliçons sobre aquest assumpte.

Per altra banda, Iglesias va reclamar un pes superior de la seva vicepresidència, no només dins del Govern, sinó en l'acció internacional que Espanya desplegarà en els propers anys. Va assenyalar que «totes les cites» que tinguin representants espanyols davant organismes internacionals haurien de «preparar-se» no només amb el Afers Estrangers, sinó també amb el seu ministeri.