La jove catalana presa a Oman: «Tinc por de morir aquí»

A les quatre de la matinada sonat el telèfon de Reyes. Mig encantada pel sobresalt respon i una veu a l'altre costat de el telèfon li diu «mama». Ni una paraula més, només un plor profund i inconsolable. Després de 40 segons, Fàtima, la seva filla de 21 anys tancada en una presó d'Oman, ha penjat. Reyes explica l'escena amb serenitat tot i estar carregada de cruesa. Recull l'essència del drama que està vivint aquesta família de l'Hospitalet de Llobregat.

Altres vegades sí que ha parlat. No massa perquè només li permeten un minut cada 10 dies i perquè sap, a més, que l'estan escoltant. Li ha explicat que la desperten a les cinc de la matinada per resar cinc vegades al dia i que vesteix un burca que no deixa entreveure ni una mica de la seva pell. Sola, rebutjada per les altres recluses, des que la sentència és ferma la desperten encara més a deshora i li han negat fer manualitats. Les seves cartes no són més esperançadores: «Tinc por de morir aquí, a una presó de l'Orient Mitjà». L'ambaixada espanyola li facilita la targeta de telèfon i els diners amb els quals completa la seva manutenció.

Fàtima Ofkir Carballo és l'espanyola més jove engarjolada en una presó estrangera. L'esperança de trobar el seu nom entre els presos indultats pel sultà del país del golf, com a acte commemoratiu del seu primer any de mandat, es va esvair fa poques setmanes. La jove tenia 18 anys quan va ser detinguda en un hotel d'Oman amb una motxilla amb set quilograms de morfina. Va ser tard quan es va retractar per missatges de mòbil de la seva intenció de portar la mercaderia a Espanya i va ser detinguda al mateix hotel. La condemna és cadena perpètua per tràfic d'estupefaents -un dels delictes castigats amb més duresa al sultanat- confirmada després de la presentació d'un recurs que, segons la seva advocada actual, es va presentar fora de termini.

El cas va arribar fa poc a mans de l'advocada Mònica Jaume, del despatx Vosseler, que està movent cel i terra per treure Fàtima del país, novetat que és com una alenada d'aire fresc per a la jove, sumida cíclicament en la tristesa i desesperació absolutes.

A dia d'avui, hi ha diverses vies obertes per aconseguir que la jove torni a Espanya, ja sigui indultada o per complir condemna. «El Ministeri d'Exteriors, el Parlament Europeu i la resolució d'una nova petició d'indult són vies que estem explorant i sobre les quals esperem respostes», diu la lletrada.