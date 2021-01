Sanitat rebutja avançar el toc de queda davant la falta de suport del PP

El Ministeri de Sanitat ha rebutjat avançar el toc de queda a les 20 hores tot i que gairebé totes les autonomies han reclamat disposar d'aquesta possibilitat durant la reunió de Consell Interterritorial de Salut d'aquest dimecres. Salvador Illa ha esgrimit durant la reunió que amb l'actual estat d'alarma les comunitats encara tenen marge d'augmentar les restriccions, però fonts del Govern ho atribueixen a la manca de compromís del PP a donar suport a la mesura durant la seva tramitació al Congrés.

Les autonomies que han demanat el canvi explícitament són de tots els colors polítics: el País Basc, Astúries, Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, Balears, Castella i Lleó, Andalusia i Galícia. Aquestes dues últimes han sol·licitat també la possibilitat que les autonomies poden decretar el confinament domiciliari.

En acabar la ronda d'intervencions, Illa ha respost que s'estudiaran totes les mesures proposades, però que de moment es continuaria com fins ara.

El començament del toc de queda a les vuit de la tarda (ara només pot aplicar-se a partir de les deu de la nit) requeria canviar l'actual norma, una modificació que hauria d'aprovar el Consell de Ministres i després ratificar al Congrés. L'Executiu no s'oposa del tot a aquesta mesura, tot i que no la considera imprescindible, però primer volia veure si existia consens autonòmic al voltant d'ella i, sobretot, comptar amb el compromís del PP que hi donarà suport a la Cambra baixa. Si les autonomies persisteixen en la seva petició i el PP ofereix garanties del seu suport, no pot descartar-se que la pròxima setmana el ministeri canviï d'opinió.

Illa ha anunciat als consellers autonòmics que el proper grup prioritari de vacunació seran els majors de 80 anys, un cop cap a mitjans de març hagin estat administrats als primers grups. Aquests són el personal i els interns de les residències, els treballadors sanitaris de primera línia i els grans dependents no institucionalitzats.