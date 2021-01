Trump deixa la Casa Blanca: "Han estat quatre anys increïbles"

L'encara president dels EUA, Donald Trump, ja ha deixat la Casa Blanca, i en un discurs des d'una base de la Marina a Maryland ha assegurat que el seu mandat han estat "quatre anys increïbles". El republicà ha marxat de la residència presidencial en helicòpter acompanyat de la seva dona, Melania. Trump, com ja va anunciar, no assistirà a la presa de possessió del demòcrata Joe Biden ni acompanyarà el nou president en la seva primera entrada a la Casa Blanca, com és habitual. El republicà ha dit que ha fet una "feina fantàstica" i ha desitjat "èxits" a la nova administració, però sense mencionar Biden ni Kamala Harris. Aquest mateix dimecres, Trump volarà cap a Florida, al seu ressort de Mar-a-Lago.

((En aquesta actualització, s'afegeixen les paraules de Trump en el seu últim discurs com a president))

"Hem aconseguit moltes coses", ha dit Trump en el seu últim discurs públic com a president. "Ha estat un honor i un privilegi haver estat el vostre president", ha afegit.

El republicà ha descrit com un "miracle" la vacuna, i ha defensat la seva gestió de l'economia nord-americana, assegurant que els "bons números" que es podrien veure sota la propera administració serien mèrit seu. "Espero que no us apugin els impostos, però si ho fan, ja us vaig avisar!", ha afegit.