La UE es proposa haver vacunat el 70% de la seva població a l'estiu

La Unió Europea es proposa haver vacunat el 80% dels majors de 80 anys, sanitaris i personal de les residències al març i el 70% de la població a l'estiu. Aquest és l'objectiu que va marcar la Comissió Europea ahir en un intent per apressar als estats a vacunar davant les «diferències significatives» en el ritme de vacunació al bloc europeu. Per ara, la UE ha administrat la primera dosi a poc més d'un 1% de la població. D'altra banda, l'executiu europeu ha demanat als estats un acord per crear un «certificat de vacunació» europeu abans de finals de mes. El document serviria per homologar la immunització entre «els sistemes sanitaris de la UE» i eventualment a escala mundial en coordinació amb l'Organització Mundial de la Salut.

Dinamarca, Malta Eslovènia i Espanya lideren la cursa per vacunar la població contra la covid-19 a la Unió Europea, que va iniciar la campanya el 26 de desembre. Segons les últimes dades recopilades per la Universitat d'Oxford aquesta setmana, les autoritats daneses han vacunat gairebé un 3% de la població amb la primera dosi de la vacuna, mentre que les malteses, eslovenes i espanyoles entorn d'un 2%.

Segons dades de la Generalitat, Catalunya també ha vacunat un 2% de la població amb la primera dosi.