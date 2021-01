Almenys 3 morts en explotar un edifici al centre de Madrid

Almenys tres persones van morir i més d'una desena van resultar ferides de diferent consideració, una d'elles de gravetat, en la forta explosió registrada ahir en una residència sacerdotal situada al carrer Toledo de Madrid. La deflagració, que va destrossar quatre pisos de l'immoble propietat de l'Arquebisbat de Madrid, es va produir quan un operari revisava la caldera de l'edifici. El tècnic es troba desaparegut.

Parts de les runes i enderrocs van anar a parar al pati de col·legi La Salle La Paloma, sense que cap dels alumnes resultés ferit a causa que no havien sortit a l'esbarjo per la neu. Tampoc hi va haver ferits en una residència d'avis confrontant a una altra de les parts de l'edifici.

Dos sacerdots es troben en bon estat, un altre va ser traslladat a l'hospital i un laic roman desaparegut com a conseqüència de l'explosió, que va causar el pànic entre els transeünts d'aquest carrer, un dels més concorreguts del centre de la ciutat.

L'edifici afectat pertany a la Parròquia de la Virgen de la Paloma i San Pedro el Real, on es trobaven els salons i l'habitatge dels sacerdots. Entre les víctimes hi ha una dona de 85 anys que caminava pel carrer en el moment de la deflagració i un home que també passava pel mateix carrer. L'altre víctima es trobava dins de l'immoble.

Onze ferits atesos

Els efectius del Samur-Protecció Civil que es van desplaçar a la zona van atendre onze ferits, un d'ells greu, que va ser traslladat a l'hospital de La Paz. Es tracta d'un home d'uns 55 anys amb traumatisme toràcic i fractura de cama. També van ser evacuats en una ambulància a l'hospital Ramón y Cajal una dona amb una crisi d'ansietat i un home amb un traumatisme cranioencefàlic lleu.

Segons va informar la Conselleria de Sanitat, van evacuar a més al Clínic un home de 29 anys amb fractura de peroné, que es troba en pronòstic reservat. Una ambulància del Summa-112 va traslladar per la seva part un home de 27 anys amb una ferida al turmell a la Fundació Jiménez Díaz per a una exploració completa. El seu pronòstic és reservat.

Fins al lloc dels fets es va traslladar en primer lloc l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Després van arribar el delegat del Govern a Madrid, José Manuel Franco; la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el conseller de Justícia, Interior i Víctimes del Govern de Madrid, Enrique López, entre altres autoritats i responsables d'Emergències i de la Policia Nacional.

Almeida va explicar que la deflagració es va produir per una fuita de gas, que va destrossar almenys quatre pisos d'aquest immoble. Després de l'explosió, va cremar l'edifici per dins.

Per la seva banda, Ayuso va oferir la seva «total col·laboració» a l'Ajuntament de la capital després de l'explosió i va lamentar els «episodis molt durs» que estan passant tant la capital com l'autonomia.

Bombers de l'Ajuntament de Madrid tenien a mitja tarda «controlada» la situació de l'edifici, però «portarà temps» poder fer una entrada definitiva i un reconeixement global de l'immoble. Els pisos superiors de l'edifici sinistrat «hauran de ser objecte d'un enfonsament controlat».

Després de l'explosió, part de l'edifici es va cremar, sent extingides les flames per part dels Bombers. No obstant això, es van anar succeint conats d'incendis a l'interior de l'edifici com a conseqüència del gas que no s'havia cremat de les canonades.