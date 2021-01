Biden fa una crida a la unitat en el discurs d'investidura

Joseph Robinette Biden Jr. es va convertir ahir en el 46è president dels Estats Units en una cerimònia als peus del Capitoli gairebé sense públic i en una ciutat completament militaritzada per prevenir unes amenaces que no es van complir. El líder demòcrata va apel·lar a la unitat per vèncer les crisis solapades que afronta el país, assetjat per la pandèmia, la recessió econòmica i una fractura política que va desembocar fa dues setmanes en un intent fallit d'insurrecció al Congrés. «Hem après que la democràcia és un bé preuat i fràgil. Però en aquesta hora, amics meus, la democràcia ha prevalgut», va afirmar el successor de Donald Trump. A prop seu estava Kamala Harris, la primera dona a ocupar mai la vicepresidència del país.

La d'ahir no va ser una investidura normal, tot un reflex dels enormes desafiaments que afronta el nou president. Al National Mall, ocupat en altres ocasions per centenars de milers de nord-americans, no hi havia aquesta vegada més que un mar de banderes per recordar les 400.000 víctimes de la covid-19. El públic ni tan sols va poder arribar a l'avinguda Pennsilvània per aclamar el recorregut de Biden fins al Congrés, completament aïllat per diversos perímetres de seguretat controlats per 25.000 militars de la Guàrdia Nacional armats. La decepció entre els pocs ciutadans que van sortir al carrer era palpable, un dels llegats del president sortint, que se n'ha anat sense desautoritzar els milions de nord-americans que consideren Biden un president il·legítim.

«Sé que parlar d'unitat aquests dies pot semblar una fantasia estúpida. Sé que les forces que ens divideixen són profundes i reals», va dir l'antic senador demòcrata i exvicepresident de Barack Obama, un dels grans representants d'aquesta vella política que tant enyoren molts nord-americans després del caos dels darrers anys. «La unitat és l'únic camí cap endavant», va afegir. Biden no va voler desgranar el seu programa ni passar comptes amb el seu rival, encara que li va dedicar diverses referències creuades en comprometre's a combatre el supremacisme blanc o a recuperar la veritat com a instrument essencial del discurs polític.

La seva va ser una al·locució curta que va reflectir la gravetat del moment. «Hem d'acabar amb aquesta guerra entre republicans i demòcrates», va afirmar després de jurar el càrrec amb una Bíblia que ha estat de la seva família des de fa 128 anys. I novament va reiterar que la prioritat del seu mandat serà fer front a la pandèmia, que segueix situant els EUA com a país més afectat del món, amb més de 24 milions de contagis des del seu inici.

Absència notòria

La cerimònia d'investidura es va celebrar amb l'única presència d'uns 1.500 convidats, entre ells els expresident Bill Clinton, George W. Bush i Barack Obama, i amb la notòria absència del president sortint, Donald Trump, que havia abandonat la Casa Blanca amb destí a la seva residència a Florida.

Biden va passar la nit a la Blair House, la residència oficial com a visitant a Washington. La jornada del nou mandatari, que a Twitter va celebrar que era «un nou dia als Estats Units», va començar amb una missa a la qual va acudir també Harris. Després, la comitiva es va desplaçar fins a la seu del Congrés nord-americà.

«És un dia històric i d'esperança, de renovació i resolució», va dir Biden en el seu discurs d'investidura, unes paraules que van ser optimistes, tot i que realistes pel que fa als reptes que afronta el país, immers en el que va descriure com «un front unit de crisi i desafiaments», segons Efe.

«La unitat és el camí a seguir», va destacar, en assegurar que sense ella «no hi ha pau, només amargor i fúria».

Treballar per a tothom

El nou president va demanar acabar amb el que va definir com una «guerra no civil» entre demòcrates i republicans, i va prometre treballar tan dur pels que no li van donar suport en les eleccions «com pels que ho van fer». «Serem jutjats, vostès i jo, per com resolguem aquesta crisi de la nostra era. Ens aixecarem per a l'ocasió? Serem capaços de superar aquesta hora estranya i difícil?», va plantejar.

Biden va assegurar que «hi ha molt per reparar, repararem les nostres aliances i ens implicarem amb el món de nou, no per encarar els desafiaments d'ahir sinó els reptes d'avui i demà».