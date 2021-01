Celebracions als carrers de Washington tot i les extremes mesures de seguretat

Al Mall de Washington que a altres investidures omplien desenes de milers de persones, ahir només hi havia banderes. Els carrers que cada quatre anys el 20 de gener es converteixen en riuades humanes estaven ahir pràcticament deserts, i la presència dominant era la dels 25.000 efectius de la Guàrdia Nacional, agents de tot tipus de cossos policials, vehicles militars, tanques, barricades i periodistes, molts periodistes. L'assalt al Capitoli del 6 de gener havia obligat a fer d'aquesta presa de possessió la més continguda i inusual, però ni la seguretat extrema ni la pandèmia van evitar que alguns ciutadans arribessin fins a Washington i sortissin als carrers per celebrar el seu ritual. Dels pocs que van sortir, no només hi havia ciutadans de la capital, alguns havien arribat des de molt lluny, fins i tot sabent que no hi hauria cerimònia oberta al públic.